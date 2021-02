L’operazione è stata formalizzata praticamente a ridosso del gong. Si spalancano le porte della cadetteria per Luca Pandolfi, che passa dalla Turris al Brescia con la formula del prestito oneroso (fissato a 330mila euro) con diritto di riscatto – che diventa obbligo in caso di tre gol – fissato a 170mila euro. Alla Turris il 10% sull’eventuale futura rivendita dell’attaccante classe 1998.

Colpo di coda Brescia – Sono state settimane calde per l’ex Entella, legato alla società corallina da un biennale. Prima l’interesse del Napoli in chiave Bari, poi i sondaggi di Spezia, Sassuolo, Cittadella e Pescara, che nell’ultimo mese hanno inevitabilmente “distratto” il calciatore, condizionandone significativamente il rendimento. Quindi la trattativa con la Juve – soluzione tanto caldeggiata da Pandolfi e dal suo entourage al punto da spingere il giovane a chiedere espressamente la cessione – con annessi attriti e malumori per il deciso “no” della Turris.

Significativo, in tal senso, il tono quasi spazientito di Colantonio a margine della sconfitta di Francavilla («Basta parlare di Pandolfi, non c’è solo lui in squadra»). Alla fine, è arrivato il Brescia. Con le rondinelle è stata una trattativa lampo, avviata e conclusa nel giro di poche ore. Evidentemente spianata dalla – palese ed espressa – volontà del calciatore di cogliere un’opportunità dal sapore di svolta per la propria carriera.

La nota del club – «La S.S. Turris Calcio comunica l’avvenuto trasferimento al Brescia Calcio del calciatore Luca Pandolfi con la formula del prestito a titolo oneroso. Fisate le condizioni sia per l’obbligo che il diritto di riscatto al termine della stagione sportiva in corso in favore del club lombardo che milita in serie B. La società del presidente Colantonio ringrazia l’attaccante classe 1998 per il contributo fornito alla Turris in questa prima parte di stagione, nella consapevolezza di aver creduto fortemente nel ragazzo la scorsa estate e di aver contribuito ad una crescita che, oggi, lo proietta in un club di categoria superiore nonché di tradizione e prospettiva».

Per la Turris, adesso, la possibilità di attingere unicamente al mercato degli svincolati per riempire la casella lasciata vuota da Pandolfi.

Operazione in entrata – Approda alla Turris il terzino di fascia sinistra Mattia Pitzalis (classe 2000 scuola Cagliari). Il giovane arriva «in prestito dall’Olbia fino al termine della stagione in corso, con diritto di riscatto in favore della società corallina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA