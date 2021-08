Pandolfi, niente risarcimento al Brescia e la Turris annuncia il ritorno di Giofré

Nulla da fare per il Brescia. Netta e schiacciante, su tutta la linea, la vittoria della Turris sul caso Pandolfi. Il Tribunale Federale ha infatti respinto – quest’oggi – l’ennesimo ricorso proposto dalle rondinelle, stavolta per ottenere la condanna della società corallina al pagamento di un corposo risarcimento danni «derivante dalla cessione di contratto del calciatore Luca Pandolfi».

Lo scorso 5 luglio il Collegio aveva concesso un termine per il «deposito di note illustrative» in relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Turris a proposito del «deposito documentale effettuato dalla ricorrente», ritenuto «rilevante ai fini del decidere». L’udienza di discussione si è tenuta questa mattina in videoconferenza; nel pomeriggio, poi, la pubblicazione del dispositivo: «Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche respinge il ricorso presentato dalla società Brescia Calcio Spa. Compensa le spese legali. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva».

A difendere la Turris, sempre l’esperto avvocato Chiacchio. «È una questione di puro tecnicismo», aveva anticipato il legale corallino dopo la pubblicazione dell’ordinanza con cui il Collegio aveva rinviato all’udienza di quest’oggi. Con una precisazione: «Sentiamo di essere dalla parte della ragione. Dunque, a maggior ragione, attenzione e concentrazione rispetto ad ogni dettaglio dovranno essere massime. Anche perché parliamo di una richiesta di risarcimento per oltre 400mila euro: una somma che per una società come la Turris, da sempre attenta ai numeri di bilancio e dunque estremamente virtuosa, rappresenta a tutti gli effetti quello che in diritto amministrativo viene definito un bene della vita».

Un bene, dunque, pienamente preservato. Anche stavolta.

Sesto rigetto per le rondinelle – L'annosa vicenda si è innescata qualche giorno dopo il trasferimento - con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto - di Luca Pandolfi al Brescia, con la scoperta dell'infortunio al menisco (nel frattempo l'attaccante è stato operato ed a Campitello Matese si è intanto regolarmente aggregato al gruppo agli ordini di mister Caneo). Il Brescia ha battagliato energicamente – ma inutilmente – per ottenere l’annullamento di contratti e tesseramento, sulla base di un presunto «dolo contrattuale» del club corallino (che avrebbe taciuto l’infortunio in sede di trattativa). Di diverso avviso, però, la giustizia sportiva. E così, dopo due istanze cautelari, due ricorsi innanzi al Tribunale ed altrettati - riuniti in un unico procedimento - presso la Corte Federale d'Appello, tutti respinti, le rondinelle hanno proposto un nuovo ricorso, stavolta non per contestare il vincolo del tesseramento (la cui validità è stata ormai definitivamente accertata), ma per ottenere «un risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore Luca Pandolfi». Niente da fare per il club di Cellino, che ha incassato il sesto provvedimento di rigetto. Sorride invece la Turris, riconosciuta esente da ogni forma e grado di responsabilità in relazione all'intricata vicenda.

In attesa delle motivazioni del provvedimento, la Turris ha così annunciato l'ennesiva vittoria targata Chiacchio: «La linea difensiva della Turris, condotta in giudizio ancora una volta sapientemente dall’avvocato Eduardo Chiacchio, prevale nuovamente davanti al Tribunale Federale Nazionale (questa volta Sezione Vertenze Economiche), adito ancora una volta dal Brescia Calcio, che chiedeva un risarcimento danni derivante dalla cessione a titolo temporaneo del calciatore Luca Pandolfi».

Mercato, un ritorno - Torna alla Turris dopo l'esaltante cavalcata vincente di due stagioni fa in maglia corallina. Nel camnpionato scorso, per lui, un'altra promozione in C con l'ACR Messina. Paolo Giofré - difensore di fascia sinistra classe 2001 - si è quest'oggi nuovamente legato al club del presidente Colantonio per i prossimi tre anni.

Per lui, «che può ricoprire anche il ruolo di laterale di centrocampo, si tratta di un gradito ritorno», annuncia il club. Giofré «Riallaccia, così, un legame di fatto mai interrottosi con il club, avendo trovato la sua esplosione nel calcio dei “grandi” proprio all’interno della rosa corallina protagonista della stagione 2019-2020, quella della vittoria del campionato di serie D, nel corso della quale Giofré (all’epoca prelevato dalla Primavera del Pescara) collezionò 22 presenze condite da 2 assist».

Carica ed entusiasmo nelle parole del giovane. «Il legame con la dirigenza della Turris e con la maglia della Turris l’ho sentito sempre vivo. È proprio vero, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, al di là di qualche scelta personale o valutazione professionale fatta in un determinato momento del mio percorso. Una cosa è certa e, per me lo è stata anche durante questi dodici mesi di lontananza: la Turris resta la società che mi ha permesso di emergere, di farmi conoscere a certi livelli, per cui le sono e le sarò sempre riconoscente. Ora che l’ho ritrovata, voglio fortemente dimostrare di poter fare bene con questa società anche in serie C, una categoria che sento anche un po' mia per aver fatto parte del gruppo che l’ha conquistata dopo troppi anni di attesa per una grande piazza come Torre del Greco».

In organico ritrova altri due vecchi compagni quali i giovani Palmucci e Pavone (nel 2018-2019 vinsero insieme il campionato di Primavera 2 a Pescara): «Li ho già sentiti - rivela Giofré -. Sono ragazzi eccezionali oltre che tecnicamente validi, mi fa davvero piacere giocarci nuovamente insieme. Più in generale, mi affascina nella sua interezza il progetto Turris».

Aggregatosi intanto al gruppo, Giofré prenderà parte domani sera alla presentazione della squadra in programma al termine dell'amichevole casalinga contro il Napoli Primavera.