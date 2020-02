Un altro 0-0 in casa per la Paganese (il terzo consecutivo), ma è un pareggio senza reti da un sapore diverso rispetto ai due precedenti con Sicula Leonzio e Viterbese. Gli azzurrostellati interpretano bene il derby, nel primo tempo costruiscono almeno quattro occasioni pericolose, colpendo una traversa, e nella ripresa, nonostante la spinta della Cavese, da registrare il salvataggio sulla linea di Spaltro. Squadra che palesa difficoltà a concretizzare e che rischia pochissimo.



La Paganese inizia con un buon piglio e dopo cinque minuti Diop, servito da Bramati, impensierisce la porta di D’Andrea con un destro al volo. La prima vera occasione nasce dal destro di Bramati che scaglia un destro dai 25 metri che colpisce una clamorosa traversa a D’Andrea battuto. Al 25’ Cesaretti anticipa il tiro colpendo di punta e trovando pronta la risposta di Baiocco. Alla mezz’ora Diop riceve in area, fa perno su Matino e calcia sul palo difeso da D’Andrea che devia in corner. L’ultimo quarto d’ora scorre veloce senza azioni pericolose ma ci pensa Marzorati a risvegliare i ventidue in campo dal torpore con un retropassaggio scellerato che però Diop non sfrutta nel migliore dei modi.



Nella ripresa sono i blufoncè ad uscire meglio dall’intervallo. Al 18’ sugli sviluppi di un calcio piazzato nei pressi della bandierina Matino svetta più in alto di tutti ma trova pronti i riflessi di Baiocco che di pugno respinge a lato. Erra decide allora di inserire Scarpa al posto di un già ammonito Bramati ma la manovra degli uomini di Erra non ne beneficia in pericolosità. L’unica occasione prodotta dagli azzurrostellati nella ripresa è un tiro di Diop che Spaltro respinge sulla linea di porta. Partita che termina ancora con un pareggio ad occhiali. Azzurrostellati che per la quarta partita consecutiva non trovano la via della rete. © RIPRODUZIONE RISERVATA