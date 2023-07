Parte il nuovo progetto Turris: «Vogliamo crescere e divertirci»

Giornata calda per la Turris. Prima l’annuncio del ritorno in panchina di Caneo, poi la conferenza di presentazione che ha fornito diversi – e interessanti – spunti legati anche all’ambito societario.

«Siamo qui per creare un nuovo progetto dopo che quello dello scorso anno è naufragato nonostante fossimo partiti con le migliori intenzioni»: ha esordito così il presidente Antonio Colantonio. «Vogliamo costruire una Turris che possa farci divertire come negli anni in cui mi sono divertito di più, una Turris che magari faccia di nuovo parlare di sé. Caneo? Il calcio espresso con lui è stato bellissimo. Ho capito che il suo ritorno era la scelta giusta nell’istante stesso in cui – un anno fa – è andato via. Proveremo, insomma, a divertirci, badando anzitutto a mantenere la categoria». Parte un nuovo ciclo, dunque, dopo le criticità di maggio. «Cosa è cambiato da allora? Le persone che mi stanno attorno intorno sono cambiate. Si sta creando un gruppo, una nuova e importante sinergia, a cui si aggiunge l’ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale, che oggi cammina a braccetto con la Turris».

Al suo fianco, il fratello e co-presidente Giuseppe Colantonio. «Cosa è cambiato rispetto a quell’incontro allo stadio di fine maggio? Noi siamo uomini a cui non è mai piaciuto perdere.

Questa è la base del nostro carattere e quindi la principale delle nostre motivazioni. È questo il motivo per cui oggi parte il nuovo corso. Noi non vogliamo tradire la passione che c’è intorno alla Turris, non vogliamo deludere tutte le persone che, come noi, amano la Turris. Personalmente sono orgoglioso di partecipare a questa società. Caneo? L’allenatore che – nella storia recente – ha dato più splendore a questa società». Immaginabile un suo impegno ancor più intenso in chiave Turris. «È un auspicio. Sono sempre presente, ma diciamo che da quest’anno potrei dare un contributo ancor più incisivo».

Un legame mai spezzato fra Caneo e La Turris: non ne fa affatto mistero il tecnico, anzi. «Mia moglie mi ha compreso subito, dicendomi che stavo tornando a casa. Questo per me è senso di appartenenza. Qui ho vissuto 15 mesi intensi, che hanno rappresentato la mia esperienza più importante come allenatore. Credo nel progetto di questa società, credo in questa crescita che non si pone limiti ma che vuol procedere attraverso passi ragionati. E poi non è affatto comune che in serie C si lavori sulla base di legami tanto duraturi. Cosa mi aspetto? Che la gente torni allo stadio, ma questo sta a noi». Quindi un’ammissione. «Non me ne sono realmente mai andato, sentivo costantemente il direttore e Lorenzo Salvatore. Spero di riuscire a fare cose buone con i miei collaboratori e i calciatori. Il presidente deve venire al campo a divertirsi. Mercato? Cerchiamo calciatori adatti a quel tipo di gioco per tecnica e mentalità. Conto molto sull’aspetto motivazionale».

Al tavolo della conferenza anche Mario Alessandro Russo, formalmente ancora presidente del Fano, ma al fianco della Turris nella qualità di partener. «Sono onorato di questa partnership. Ho un’azienda che opera sul territorio e questo sostegno mi sembrava doveroso. Ho conosciuto Antonio e Giuseppe Colantonio nel pieno di quel momento di solitudine e scoramento di fine maggio. Avevano forse bisogno di una spalla, di qualcuno con cui confrontarsi. Oggi fa un gran piacere sentirli parlare con tanto entusiasmo, perché vuol dire che quel momento è stato definitivamente superato. Impegno maggiore da parte mia in società? Ora come ora impossibile, considerato che sono il presidente del Fano».

Sulla Turris che verrà – «Arriveranno calciatori funzionali alla nostra idea di gioco», spiuega Caneo. «Giovani con voglia e prospettive di crescita, intenzionati ad emergere. Bisogna aver fame, determinazione e porsi obiettivi individuali che siano naturalmente funzionai a quelli di gruppo. Deve essere un credo unico, il mio. E tutto deve tradursi in una filosofia di gioco e di comportamento, la nostra. Questo connubio è importante. Mi aspetto di avere in tempo utile per il ritiro almeno l’80% della rosa che arriverà poi a gennaio. Caneolandia un termine di paragone ingombrante? Assolutamente no. Per me, anzi, stimolante. La squadra deve trasformare le proprie energie nella voglia di essere protagonisti sul campo. La partita deve essere fatta, non guardata. Non ci sono paletti, solo metri in più da fare».