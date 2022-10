Passa il Pescara, ma la Juve Stabia ritrova la grinta in vista del derby col Giugliano

Cercava conferme sul piano del gioco (e magari del risultato), la Juve Stabia, impegnata al Menti contro il Pescara, terza forza del campionato. Se la reazione, tutto sommato, c’è stata, l’undici di Colucci salva (anche se la conferma sembra a tempo) la panchina del tecnico, ma il passivo (2-1 per gli abruzzesi), penalizza ancora la classifica dei gialloblù, fischiati a fine gara dallo stadio, che spera nella svolta fin da mercoledì, nell’impegno di coppa col Pescara, che, soprattutto, domenica, nel derby col Giugliano. Uno due micidiale dopo appena quattro minuti, e Masella sblocca il parziale in favore della Juve Stabia. Perfetto lo scambio con Scaccabarozzi, micidiale il diagonale che si spegne alle spalle del portiere abruzzese. La Juve Stabia ci crede, ma il Pescara, riorganizzate le idee, trova alla mezzora il gol del pareggio: lancio dalle retrovie per Cuppone, scarico su Lescano che, a due passi dalla rete, deve solo spingere la palla in rete. Nella ripresa gli abruzzesi passano ancora. E’ il 28’ quando Desogus affonda sulla sinistra, cross per Cuppone che, con la coscia, deposita alle spalle di Barosi. “Oggi ho più certezze – così Colucci a fine gara -, è la migliore prestazione da quando sono qui, la squadra avrebbe meritato il pari, i ragazzi mi sono piaciuti, e credo possa essere il punto di partenza per ripartire dopo un momento difficile”.