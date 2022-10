«Pax» biancoverde, nell'Avellino reintegrati anche Sbraga e Scognamiglio

L'era Rastelli è iniziata con la vittoria e più di un sorriso riscontrato anche in conferenza stampa. Al Partenio Lombardi volti cupi non ce e sono più e neanche epurati.

In squadra non è rientrato soltanto Forte, reintegrati per gli allenamenti anche Sbraga e Scognamiglio. Il gruppo si sta ritrovando, l'infermeria si svuota. I giocatori hanno radicalmente cambiato atteggiamento e sul campo si lavora con armonia, intensità e la giusta ambizione.

Decisivo per questa trasformazione la presenza di una guida esperta, carismatica, che ha vissuto gli spogliatoi di tutte le categorie e sa bene cosa vuol dire sapersi confrontare. Rastelli ha preso le redini del nuovo Avellino e supportato dalla proprietà sta cercando di restituire al gruppo non tanto l'etica del lavoro, quella c'è sempre stata, ma la sua impronta. Il mister non è un filosofo del pallone, il modulo è l'ultimo dei problemi' ha ammesso. Piuttosto bada alla sostanza e lavorerà non secondo idee prestabilite, ma in base a quello che è il materiale presente. Ieri la squadra si è ritrovata per una doppia seduta. Porte chiuse al mattino, aperte nel pomeriggio alle 17.30. Stesso orario in cui si giocherà il match di domenica pomeriggio contro con la capolista Catanzaro. Match che potrebbe rappresentare la definitiva rinascita del nuovo Avellino. Oltre la squadra, a trovare entusiasmo e fiducia è il pubblico.

I tifosi ieri hanno seguito l'allenamento, ma l'attenzione più che al campo è stata rivolta alla conferenza stampa del mister Rastelli a cui ha partecipato non solo il presidente Angelo Antonio D'Agostino, ma anche i supporter. Sul campo i biancoverdi stanno lavorando per assimilare le richieste dell'allenatore di Torre Annunziata. Il mister ha in mente due sistemi di gioco. Non c'è soltanto il 3-5-2 ma anche il 4-3-2-1. È una soluzione sulla quale l'allenatore biancoverde vuole insistere. A Francavilla Fontana c'è stata una infarinatura di questa idea tattica, che ha poi ripetuto in questi primi giorni di allenamento. Sono da scegliere gli interpreti di questo nuovo corso. Sabato scorso le scelte di Rastelli sono state forzate e dettate dalla necessità di mandare in campo i disponibili.



Intanto ieri c'è stata una partitella a metà campo in cui sono state mischiate le carte. Hanno saltato la seduta Marcone (risentimento al quadricipite), Pizzella e Casarini. I tre hanno lavorato in palestra, il centrocampista ha sostenuto una breve corsa sul terreno di gioco. Contro il Catanzaro la rosa dovrebbe essere al completo. Il dubbio riguarda proprio Casarini, che verrà monitorato di giorno in giorno. Rastelli è costretto a verificare le alternative. Nel centrocampo a tre prende inevitabilmente quota l'ipotesi del trio Franco-Dall'Oglio-Matera. I primi due hanno dato segnali di risveglio sul campo del Francavilla. Franco in cabina di regia ha messo qualità con delle ottime giocate ed anche personalità. Dall'Oglio ha segnato il gol della vittoria, ma è rimasto dentro la partita anche nel momento in cui sono sbandati i compagni. Matera potrebbe ritrovare la titolarità dopo lo stop della passata settimana.



In difesa mister Rastelli recupererà Aya e ci sarà la possibilità di rivedere titolare Zanandrea- Uno dei due sarà schierato accanto ad Illanes. In attacco, qualora dovesse confermare il 4-3-2-1, mister Rastelli ha abbondanza di scelte sia nel ruolo di punta centrale, sia nei due attaccanti a supporto. Gambale sgomita e vuole una chance. Il centravanti in Puglia si è mosso bene e la sua torre è stata decisiva per mandare in rete Dall'Oglio. Murano in quel ruolo non ha convinto l'allenatore. Dietro la punta l'inamovibile Trotta e uno tra Ceccarelli e Russo. Gli ultimi due si giocheranno in questi giorni una maglia da titolare.