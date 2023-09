L'atmosfera è quella del primo giorno di scuola quando l'emozione e la voglia di mettersi in mostra si uniscono e confondono. Il tempo dei sorrisi però è ancora lontano: Michele Pazienza osserva tutti gli uomini a sua disposizione durante la parte atletica che dura più di mezzora. Le parole necessarie le ha già dette in mattinata quando, lontano da telecamere e taccuini, ha incontrato i calciatori per presentarsi insieme al suo staff.

Perché guardarsi negli occhi, lasciarsi andare alle sensazioni, per il mister di San Severo conta molto e a volte è più importante di tutte le analisi del mondo.

Nel pomeriggio sul terreno di gioco il lavoro comincia già a ritmi molto intensi, le idee devono essere spiegate perbene, ma solo con il passare delle settimane cominceranno a vedersi.

La lista degli infortunati è ridotta: Falbo e Maisto hanno corso seppure a bordo campo e continuano ad avere noie muscolari. Le ha superate invece Varela che si è allenato regolarmente insieme a Pezzella, reduce da un virus influenzale che però è passato a Cionek, fermo ai box.

Tutti scalpitano per trovare un posto al sole, soprattutto chi come Rigione è stato a guardare per le due giornate di squalifica che aveva da scontare o gli ultimi arrivati da Armellino e Gori, che però sono ancora in leggero ritardo dal punto di vista della preparazione.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: con quale modulo giocherà il nuovo Avellino targato Pazienza contro il Foggia, tra l'altro club in cui il tecnico esordì da calciatore nel lontano 1999?

I moduli per i tecnici spesso sono solo numeri e non a caso nella conferenza stampa l'allenatore non si è scomposto e non ha dato indicazioni precise. A Cerignola si è spesso affidato al 4-3-3, alternandolo al 4-2-3-1 fino al 3-5-2, usato per la prima volta con il Taranto, era il 18 ottobre 2022.

È chiaro che gli interpreti o il modo di concepire il 4-3-1-2, schema di gioco con il quale questa squadra è stata costruita, non ha funzionato. Ora starà a lui capire se cambiare strada o apportare correzioni alla vecchia. Rumors sostengono che secondo Pazienza in questo momento, vista la stanchezza di alcuni elementi, l'Avellino non sarebbe in grado di continuare a reggerlo.

Ed allora possibile un passaggio al 3-5-2 con Rigione lanciato dal primo minuto in difesa con Cionek e Benedetti, un centrocampo forse più solido ma con un Palmiero chiamato ad un compito diverso rispetto ad oggi, D'Angelo e Dall'Oglio in un ruolo che già conoscono mentre Varela finirebbe in panchina.

In questo caso gli attaccanti resterebbero Marconi e Patierno dai quali tutti si aspettano il primo gol stagionale.

Discorso diverso per il 4-3-3 con la necessità di escludere un attaccante per fare spazio sugli esterni a D'Amico. Possibilità, ipotesi che Pazienza sta valutando e che nei prossimi giorni metterà in pratica durante le sedute di allenamento, non è da escludere anche a porte chiuse.

In questo caso non ci sarebbero i tifosi che ieri pomeriggio erano allo stadio Partenio Lombardi approfittando anche del sole caldo per conoscere il nuovo tecnico.

Sugli spalti come sui i social c'era chi è convinto e chi lo è meno della scelta della società biancoverde, chi è rimasto in silenzio e chi invece ha pungolato i calciatori anche in modo troppo colorito, attirando su di sé l'ira dei più anziani che hanno invitato tutti alla calma e all'equilibrio. Il Foggia tra l'altro resta una squadra con la quale la rivalità è sempre molto accesa, basta ricordare gli incidenti che si verificarono lo scorso ottobre. In mattinata il Gos si esprimerà sulla richiesta della Questura di Avellino che ha chiesto la chiusura del settore ospiti, subito dopo la riunione si procederà a sbloccare la vendita dei biglietti.