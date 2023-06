Da ieri sera Giorgio Perinetti ha messo per la prima volta piede in casa Avellino. Accompagnato dal delfino Pierfrancesco Strano, il neo direttore dell'area tecnica biancoverde è arrivato poco prima delle 18 nel piazzale dell'Hotel Bel Sito.

Uno sbarco annunciato qualche ora prima al sito tuttopalermo.net a cui, non essendo ancora tesserato ufficialmente per l'Avellino (tuttora in silenzio stampa) l'ex direttore sportivo del Brescia ha concesso una intervista su quelli che sono stati i suoi trascorsi gloriosi in Sicilia.

Un tuffo nel passato prima di immergersi nella nuova realtà di un club in cerca di riscatto dopo una annata a dir poco deludente: «Avellino - ha detto l'esperto operatore di mercato - mi evoca sempre dolci ricordi perché fu proprio grazie ad una vittoria dei biancoverdi sul Messina (era il 12 maggio 2001 quando la squadra di Aldo Ammazzalorso batté con un gol di Caridi i giallorossi) che conquistammo la promozione in B con i rosanero. Spero sia di buon auspicio per me e per questo club glorioso di grande tradizione che vuole rilanciarsi e dal quale ripartirò per conquistare la serie B che ho perso a Brescia».

Parole misurate ma che nascondono una grande voglia di riscatto e, soprattutto, di realizzare qualcosa di simile a quanto fatto in altre piazze come Palermo o Bari. Per farlo avrà al suo fianco anche altri collaboratori ad iniziare da Luigi Condò che in Irpinia è invece approdato già da qualche giorno.

Da stamane la triade, dopo aver formalizzato gli ultimi aspetti burocratici con la firma sui singoli contratti che sarà apposta alle 10 a Montefalcione, sarà ufficializzata dalla società del presidente Angelo D'Agostino che non ha ancora deciso la data e la location in cui sarà presentata. Dopo i convenevoli di rito con la conoscenza dei dipendenti del club, intanto, Giorgio Perinetti e il suo staff si immergeranno nei problemi di casa Avellino che non sono soltanto quelli di una rosa di 29 calciatori da dimezzare, un tecnico da far riconciliare con la proprietà e una tifoseria da risollevare nel morale. Gli ultimi accadimenti legati al Partenio Lombardi, infatti, oltre a togliergli momentaneamente la sede operativa al centro della città, in cui era appena entrato da due giorni Condò, lo costringeranno per qualche giorno a farlo concentrare su alcuni aspetti logistici.

Quello più impellente riguarda la scelta di un campo alternativo al Partenio Lombardi per gli allenamenti. Strada che per la verità, indipendentemente da quello che sarà l'evolversi della spinosa vicenda in atto con il comune di Avellino, andrebbe lo stesso percorsa dal momento che gli ultimi anni hanno certificato i problemi che possono sorgere ad un gruppo di calciatori costretto ad allenarsi sempre su una superficie sintetica. Tema che, quando si presenterà l'occasione di approfondire con Massimo Rastelli l'analisi su cosa non è andato per il verso giusto lo scorso campionato, sicuramente verrà a galla.

Come preannunciato già ieri sera dal presidente, che ha incontrato Perinetti in seconda serata, si tratta comunque di problematiche già al vaglio della proprietà che al neo responsabile dell'area tecnica prospetterà un preciso piano di azione sul quale però ci sarà bisogno del suo visto.

Di conseguenza alla luce di quella che nel suo primo giorno in Irpinia si prospetta già come una agenda particolarmente fitta di appuntamenti è probabile che il confronto in remoto con Massimo Rastelli possa ancora slittare di uno o addirittura due giorni. Con il tecnico di Pompei attualmente in vacanza in Grecia, del resto, Perinetti si è già sentito e confrontato sommariamente la scorsa settimana.