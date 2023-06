Perinetti da D'Agostino, il nuovo Avellino prende forma

Sono arrivati in sede puntuali, Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. Il nuovo staff dirigenziale che avrà il compito di costruire l'Avellino 2023/2024 ha incontrato Angelo e Giovanni D'Agostino per apporre la firma in calce al contratto ed iniziare la nuova avventura in biancoverde.

Nella sua agenda, Perinetti serba appunti, idee e strategie per il futuro.

Dopo la delusione di Brescia, l'esperto manager romano è in cerca di riscatto.

Con lui Condò, che ricoprirà la carica di direttore sportivo, punta a togliersi importanti soddisfazioni in una paizza che potrà rappresentare una svolta nella sua giovane carriera.

Tra i primi temi che la triade dovrà affrontare, la conferma del tecnico Massimo Rastelli (attualmente in vacanza in Grecia), l'organizzazione del ritiro e la querelle stadio con il Comune di Avellino.