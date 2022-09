Avellino bocciato dai tifosi: «La promozione diretta è un'utopia»

L'Avellino inizia il campionato col piede sbagliato. Una partenza in sordina, dopo due stagioni di fila con i playoff gettati alle ortiche e una serie B che dovrebbe essere, spazio al condizionale, l'obiettivo da raggiungere. Un Pescara più scaltro e concreto ha ospitato un Avellino con le polveri bagnate e su un aspetto i tifosi irpini sono pressoché d'accordo: questa, almeno per ora, non è una squadra da promozione. Abbiamo cambiato molto dice Franco Petrozziello, della Curva Sud -, quindi, non sono sorpreso del risultato contro la formazione abruzzese. Peraltro, siamo in ritardo per i meccanismi di gioco. Fermo restando che serve tempo e, comunque, alla prima giornata abbiamo affrontato una delle compagini più forti del campionato, questa squadra, sulla carta, non è la favorita per la vittoria del campionato. Siamo nella fascia successiva a quella di Catanzaro e Crotone, le due formazioni meglio attrezzate. Noi abbiamo un ruolo di outsider. Del resto, è stato azzerato un progetto tecnico fallimentare, sia dal punto di vista dei risultati, visto che non abbiamo raggiunto la B, che sotto l'aspetto economico. Siamo partiti da zero, insomma.

Sulla stessa lunghezza d'onda Luciano Crescitelli, della Sud, che, però, analizza questo avvio di stagione con una buona base di equilibrio: «Per me questo Avellino non è da primato, ma non è neppure una squadra da buttare. Catanzaro e Crotone sono una spanna su rispetto a tutte le altre e probabilmente anche il Pescara, mentre noi siamo un po' sulla falsa riga del Foggia, del Monopoli. Poi, se i giovani promettenti e i vari Murano e Trotta dovessero rilanciarsi, potremmo fare qualcosa in più, ovviamente con un ambiente ricompattato. Domenica c'era da aspettarselo: non abbiamo fatto un ritiro vero e proprio, la squadra era un cantiere aperto con arrivi di giocatori in maniera scaglionata. Non abbiamo fatto neppure una amichevole probante e siamo partiti in campionato con un scontro diretto lontano dalle mura amiche. Si è parlato dell'importanza del gioco offensivo, ma tante differenze con lo scorso anno non si sono viste. L'allenatore poteva fare un gioco più improntato all'attacco, osare di più, invece, in campo eravamo molto contratti. Dobbiamo aspettare almeno cinque/sei partite per iniziare a capire e poi anche il tecnico è alla prima esperienza su una panchina più ambiziosa. Non è un Avellino da vittoria diretta del campionato, ma aspettiamo l'amalgama di sibiliana memoria e cerchiamo di inserirci tra le prime cinque».

Era un Pescara costruito per obiettivi ambiziosi e Giuseppe Pizzulo, di Vallesaccarda, fa notare: «Pensiamo subito alla prossima in casa e comunque col Pescara un pareggio non era impossibile. Siamo partiti con una squadra nuova, ma non voglio analizzare l'organico, perché con questi giocatori dobbiamo andare avanti fino a gennaio. Quindi, ora il nostro obiettivo è fare più punti possibile. Proviamo ad essere ottimisti. La squadra non è male, ma non penso che questo sia un collettivo da promozione diretta in B. Certo, ricordate anni fa la Fermana? Da ultima in classifica vinse il campionato. Può succedere di tutto. Una formazione poca cattiva in attacco. Sallustio Passiflora, di Trevico aggiunge: L'atteggiamento dei giocatori non è stato quello che voleva l'allenatore e non quello messo in campo durante le amichevoli. È stato un 3-4-3 difensivo, sembrava quasi che avessimo timore di un Pescara di certo non superiore a noi. L'Avellino non è una squadra da promozione diretta, ma il calcio va giocato. Del resto, alcuni lustri fa raggiungemmo la B battendo il favoritissimo Napoli».

Per Gerardo Bruno, di Montella, i traguardi prestigiosi, anche in C, implicano investimenti importanti: «Oggi nel calcio ci vogliono investimenti che qui non ho visto. Occorrono soldi, ma si è badato più al bilancio evidentemente».