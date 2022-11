Pescara-Gelbison 2-1, il fortino rossoblù resiste fino all'84’

Nonostante le assenze la Gelbison riesce a tenere testa alla corazzata Pescara che riesce a far suo il confronto con i cilentani solo nella parte finale del match.

Dopo una prima frazione nella quale non si registrano azioni di rilievo da una parte e dall'altra, le squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato bloccato sullo 0-0. Nella seconda frazione il Pescara prova a spingere con maggiore intensità ma la formazione di De Sanzo controlla bene fino all'84’ quando il direttore di gara assegna un rigore agli abruzzesi per un fallo subito da Delle Monache: sul dischetto si presenta Cancellotti che non sbaglia l'esecuzione. Il Pescara prova a chiudere i conti e all'89’ Kolaj batte per la seconda volta l'estremo cilentano.

Partita in ghiaccio? Quasi, perché proprio nell'ultimo giro di lancette dei 5 minuti di recupero, e dopo una azione prolungata, Kjeremateng trova la zampata vincente che fissa il punteggio sul definitivo 2-1.

La Gelbison esce sconfitta dall'Adriatico ma sicuramente a testa alta. E domenica i rossoblu cilentani sono attesi dal derby regionale con la Turris.