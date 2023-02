Pescara-Giugliano, Di Napoli si conferma: «Non sono a rischio, la proprietà ha fiducia in me»

Trasferta proibitiva per il Giugliano, domani di scena sul campo del Pescara, terza forza del girone C.

I tigrotti, reduci da due pesanti sconfitte, saranno privi di Gladestony e De Rosa, entrambi out per infortuni. Il tecnico Raffaele Di Napoli, alla vigilia della sfida in terra abruzzese ha dichiarato di non sentirsi in bilico.

«Ho la fiducia della proprietà - spiega Di Napoli - e sono in totale sintonia con i ragazzi. La squadra ha fatto bene sul piano del gioco anche quando non sono arrivati i risultati. La delusione è tanta, certo, ma abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza, obiettivo fissato in avvio di stagione».

Il Giugliano, dopo una grande partenza in campionato, da qualche tempo sembra aver perso lo smalto dei primi mesi.