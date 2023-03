Pescara-Juve Stabia 2-2, la traversa salva gli abruzzesi di Zeman

Eppur si muove. Come nella prima sfida (tra i dilettanti), anche questa volta, all’Adriatico, tra Zeman e Pochesci termina sul pari al termine di una gara ricca di emozioni e gol, in cui la Juve Stabia dà un primo segnale di risveglio provando a lasciarsi alle spalle un periodo nerissimo dopo l’addio di Colucci. È 2-2 contro il Pescara, con i gialloblù che, trascinati, nella ripresa, da uno stoico Pandolfi, hanno persino di che recriminare per un incrocio dei pali centrato da Zigoni dopo il pareggio, e l’occasionissima allo scadere per l’ex Turris che suona la carica dopo il doppio vantaggio abruzzese.

Un primo tempo con Pochesci che prova a cambiare, riproponendo Russo tra i pali (l’ultima volta a Catanzaro) e l’inedito trio arretrato con Cinaglia, Caldore e Vimercati. In attacco c’è Bentivegna al fianco di Pandolfi in un 3-5-2 che non riesce, almeno per un tempo, a creare troppi grattacapi alla squadra dell’esordiente, si fa per dire, Zdeněk Zeman. Anzi, a fine primo tempo è il Pescara a trovare, con Lescano, il gol dell’1-0. Avvio micidiale per i gialloblù, puniti ancora dall’uno-due abruzzese che consente allo stesso Lescano di trovare il raddoppio e la personale doppietta.

Nel punto più basso la Juve Stabia si rialza. Pochesci prova il tutto per tutto con l’innesto di Zigoni per Bentivegna, e lancia anche Silipo nella mischia per cercare di riaprire la sfida. Il Pescara va vicino al gol in un paio di occasione, ma al 71’ è proprio l’ex Palermo a scambiare al limite con Pandolfi ed a piazzare la zampata che riaccende le speranze stabiesi. Sul 2-1 il Pescara arretra il baricentro e la Juve Stabia ne approfitta trovando, con Zigoni, in contropiede, il meritato pareggio. Sul 2-2 sugli scudi Pandolfi. È lui a centrare l’incrocio dei pali (83’), ed a trovare, nel recupero, la deviazione di Pizzari, al termine di un contropiede iniziato nella propria metà campo, che gli nega la gioia del gol. Un pari che fa classifica e morale per gli stabiesi, attesi, domenica prossima, dal derby con il Giugliano al Romeo Menti.