Picerno-Juve Stabia 0-1, capolista in fuga aspettando Sorrento-Casertana

Tre punti sotto l’albero, ed il sogno di una vera e propria fuga che potrebbe concretizzarsi dopo la sfida di domani tra Casertana e Sorrento. Vince a Picerno, la Juve Stabia, nella sfida di cartello tra la prima e la seconda forza del campionato.

Due autentiche sorprese che diventano ora certezza in un girone di ritorno tutto da gustare. Seicento tifosi al seguito giunti da Castellammare, la dedica d’obbligo allo storico segretario Lello Persico, scomparso proprio alla vigilia della sfida in Basilicata, una serata da incorniciare per la capolista del girone che chiude in vetta al giro di boa con numeri da record per la categoria. Un primo tempo di cuore e fosforo quello della Juve Stabia, che arriva dalle parti di Merelli in due occasioni con Piscopo. Sulla prima si immola Guerra, sul secondo, invece, sbroglia la retroguardia rossoblù.

Nel finale è il Picerno a salire di tono, ma in avvio di ripresa è la squadra di Pagliuca a sbloccarla. Angolo di Mignanelli (5’), sponda di Bellich per Piscopo che, in spaccata, anticipa tutti e trova la seconda rete di fila dopo il gol al Francavilla di domenica scorsa.

Pericolo dalle parti di Thiam alla mezzora, ma il portiere stabiese sventa sul colpo di testa di Ciko a due passi. Nel finale il raddoppio di Meli su lancio di Buglio chiude definitivamente la sfida: «Siamo contentissimi – così Pagliuca a fine gara -, e la dedica è tutta per il nostro dirigente, scomparso in queste ore. L’affetto e la vicinanza sono tutte per la famiglia. Una vittoria di prestigio, importante, che volevamo con forza. È stata una bella partita, una bella cornice con il pubblico, ora ci godiamo il meritato riposo. La ripresa? Non cambia nulla, dobbiamo proseguire il nostro percorso e continuare a divertirci».