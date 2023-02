Picerno-Juve Stabia 1-0: gol di De Cristoforo, non funziona la cura Pochesci

Delude ancora la Juve Stabia. Non basta il cambio di rotta dato dalla società con l’avvento di Pochesci. Il nuovo modulo, le tante frasi motivanti del tecnico per i suoi calciatori non sortiscono l’effetto sperato.

A passare, a Picerno, è la squadra lucana, con il minimo scarto al termine di una gara in cui, però, i gialloblù hanno palesato ancora una volta tutti i limiti di un organico che dalla trequarti in su, indipendentemente dallo schema tattico, proprio non riesce a finalizzare. Delude ancora Pandolfi, delude lo stesso Zigoni, sia pure impegnato part time, a salvarsi, come sempre di questi tempi, è purtroppo Barosi, chiamato agli straordinari ed a confermare, ove ce ne fosse ancora bisogno, di essere pronto per ben altre categorie.

Dodici minuti e l’estremo stabiese si salva sulla punizione dell’ex Ceccarelli dal limite. Alla mezzora deve intervenire su Diop deviando in angolo. Solo al 32’ un’azione degna di nota della Juve Stabia, ma con i due esterni, Mignanelli e Ricci, che non finalizzano. Nella ripresa cambia poco: al 7’ Barosisalva sulla battuta di Kouda, poi Golfo alza oltre la traversa. Alla mezzora avanti il Picerno. Cross di Guerra dalla sinistra, De Cristofaro si ritrova tutto solo, e di testa insacca. La Juve Stabia prova a riorganizzarsi, Novella evita il pari al 33’ con Zigoni in agguato per la deviazione decisiva. Finale ancora con gli ex sugli scudi. Ceccarelli (42’) si vede ribattere una conclusione da Barosi prima dei titoli di coda. E domenica, al Menti, arriva il Taranto.