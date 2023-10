Picerno-Sorrento 1-1, Ravasio risponde a Murano

Si interrompe a Picerno la striscia negativa del Sorrento, che conquista il primo punto in trasferta: 1-1. Dopo aver subito la rete del vantaggio dei padroni di casa per una indecisione del portiere Marcone che respinge una conclusione da fuori area sui piedi di Murano, lesto a mettere in rete (15’).

La reazione rossonera è determinata, ma la conclusione pericolosa di Fusco si infrange sulla trasversa (25').

Nella ripresa il pareggio del Sorrento con Ravasio al 5’. Un minuto il Picerno sfiora il raddoppio con Murano, ma il pallone si infrange sulla trasversa. Al quarto d’ora Marcone si riabilita deviando un calcio di rigore di Esposito.

Nel finale ancora un palo ferma il Sorrento su una conclusione di Bonavolontà (43’). Finisce in parità il match, ben giocato dalle due squadre, con i rossoneri che si confermano ben organizzati nella manovra ed arriva anche la prima rete di un attaccante, Ravasio. Mercoledì, intanto, si torna in campo a Foggia (ore 20.45) per il primo turno di Coppa Italia.