Play off di serie C, Avellino obbligato a vincere contro il Palermo

L’Avellino si prepara per la sfida clou di domani, mercoledì 26 maggio, al Partenio-Lombardi. Appuntamento alle 20,45 per il fischio d’inizio della gara di ritorno del primo match dei play off. La truppa di mister Piero Braglia non può sbagliare. I biancoverdi sono obbligati a vincere contro il Palermo, dopo il successo di misura dei rosanero arrivato all’87esimo su rigore (contestato) nella partita di domenica scorsa in Sicilia. L’intera Irpinia si è colorata di biancoverde. I paesi e il capoluogo sono pieni di striscioni, bandiere e balconi bardati. La tifoseria vuole fare sentire la sua vicinanza ai calciatori. Basta anche l’1-0 per passare il turno, in considerazione del migliore piazzamento in classifica dell’Avellino.