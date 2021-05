Play off serie C, un Avellino superlativo passa il turno: 1-0 al Palermo

L'Avellino passa il turno. Nella sfida di ritorno della prima gara dei play off i lupi battono 1-0 il Palermo. Ai biancoverdi, dopo la sconfitta con lo stesso risultato in Sicilia domenica scorsa, la squadra di mister Piero Braglia strappa con la grinta il successo. La truppa è scesa in campo carica, determinata, ha schiacciato nella sua metà campo i rosanero. Una pressione che ha dato i suoi frutti. È D'Angelo al 34esimo a segnare il vantaggio. L'Avellino non arretra, nonostante qualche timido accenno di reazione degli avversari. Nella seconda frazione di gioco il Palermo sembra più incisivo. Sfiora in due occasioni la rete, ma l'Avellino c'è. Mister Braglia carica i suoi. Non molla. Alla fine il risultato premia la sua impostazione. Avellino superlativo e festa in città e in Irpinia. La provincia si colora di biancoverde.