La prima sconfitta nei playoff ha un sapore abbastanza amaro. Ma non del tutto. Domenica, al «Ciro Vigorito», i giallorossi saranno costretti a ribaltare il risultato contro la Carrarese per accedere alla finale ma rientrano con la consapevolezza che i padroni di casa sul proprio campo sono soliti sparare tutte le cartucce a propria disposizione. Hanno chiuso la regular season con 10 successi di fila allo «Stadio dei Marmi», andando a segno ininterrottamente per 17 gare di fila.

In casa 50 punti in 19 partite con 37 gol segnati e appena 10 subiti, 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Meno bene la Carrarese ha fatto però in trasferta, con appena 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 17 gol segnati e 20 subiti. Fuori casa i gialloblù si sono mostrati più volte vulnerabili ed è per questo che il Benevento ha buone chance da giocarsi per il ritorno. I giallorossi dovranno per forza vincere con un gol di scarto per conquistare almeno i supplementari, se perdurasse la parità ci sarebbero i rigori. Un successo con due gol di scarto regalerebbe la qualificazione. Ma bisognerà cambiare registro. Servirà un altro Benevento.

Quella sofferenza immane va azzerata ad ogni costo. Gli uomini di Auteri sono apparsi stanchi, poco lucidi. Il peso delle quattro battaglie precedenti si è fatto sentire e siccome il tecnico si fida poco del resto della squadra, contando pure i tre squalificati e Pastina infortunato, non aveva granché da attingere in panchina. Tra l'altro la prestazione dei tre subentrati in attacco (Ciano, Ferrante e Starita) non è stato certo soddisfacente. Occorre ritrovare energie fisiche e mentali per quella che dovrà essere la partita della vita.

Per la prima volta in questi spareggi, il Benevento si ritrova a inseguire dopo i primi 90 minuti. I giallorossi hanno necessità di attaccare ma comunque non possono rischiare di esporsi troppo incassando un gol che taglierebbe loro le gambe. Per cui l'interpretazione e la preparazione della gara dovranno essere meticolose.

Le mosse

La fortuna è che rientreranno in tre dalla squalifica, ovvero Nardi, Pinato e Bolsius. Soprattutto i primi due rappresenteranno forze fresche da innestare e non è escluso che Auteri possa decidere di farli giocare entrambi. L'allenatore siciliano finora ha schierato Pinato nella posizione di trequartista, ma sempre quando andavano impostate gare in prevalenza di contenimento.

Ora sarà tutta un'altra storia, per cui Auteri potrebbe anche decidere di far rifiatare Talia, componendo il tandem mediano Pinato-Nardi. Per il resto non dovrebbe cambiare molto: il tecnico si fida di Berra, Capellini e Viscardi, anche se nel gioco aereo, tenendo fuori Meccariello e Terranova, ci sono delle forti carenze. Ovviamente una scelta va fatta perché questi ultimi due pagano dazio in velocità. Su tre gol subiti complessivamente in questa post season, due sono arrivati su calci da fermo e per giunta di testa.

Le palle inattive sono il tallone d'Achille del Benevento, appare evidente. Ci sono giocatori non strutturati per dominare sulle palle alte. Stesso discorso là davanti: il tridente Ciciretti-Perlingieri-Lanini non trae alcun vantaggio quando si alza la palla. Idem chi subentra dopo. Auteri sarà obbligato a trovare soluzioni diverse.

La prevendita

Nel frattempo ieri è partita la prevendita per il match di ritorno di domenica al «Vigorito». Non è stata attivata subito la vendita online in quanto la partita è stata segnalata come a rischio dall'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive. La società, che di fatto si sentiva danneggiata (i tifosi della provincia e quelli che vivono fuori sarebbero stati in grande difficoltà), ha provato a farsi sentire. In sede di pre-gos ieri mattina è stata adottata una delibera modificata poi in serata.

All'andata ai tifosi della Carrarese è stato consentito fare biglietti online senza problemi. Alla fine, oltre al Benevento Calcio, a rimetterci sarebbero stati anche i tifosi, costretti ad affrontare mille peripezie per acquistare il tagliando con file interminabili ai botteghini. Ma per fortuna in serata la buona notizia.