Playoff, Catania-Avellino 1-0: i lupi steccano la prima

Va male la prima dei lupi nei play-off. Il Catania vince 1-0 contro l'Avellino che non brilla. Il gol arriva nella ripresa con Cianci, al minuto 25. Nel primo tempo solo un paio di occasioni per i padroni di casa e pochissimo Avellino.

Nel secondo tempo, gli etnei alzano il ritmo. Dopo 25 minuti c'è la rete. Poi il Catania prova il raddoppio ma senza successo. Sterile la reazione dei biancoverdi. Sabato la gara di ritorno al Partenio-Lombardi. I lupi sono obbligati a vincere per accedere alle final four dei playoff di serie C.

Catania- Avellino 1-0

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini (35’st Celli); Bouah, Tello (18’st Kontek), Welbeck, Zammarini (16’st Ndoj), Cicerelli (7’st Marsura); Di Carmine, Cianci (35’st Chiarella).

A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Chiricò, Costantino. Allenatore: Zeoli.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti (1’st Rigione), Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (24’st Rocca), Liotti (24’st Tito); Patierno (35’st Gori), Sgarbi (35’st Russo). A disposizione: Pane, Pizzella, Mulè, Llano, Varela, Palmiero, Pezzella, Dall’Oglio, Tozaj, Marconi. Allenatore: Pazienza.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Assistenti: Zezza di Ostia Lido e Consonni di Treviglio.

Quarto uomo: Turrini di Firenze.

Marcatori: st 25′ Cianci

Note: ammoniti Quaini, Cionek, Cicerelli, Cancellotti; recupero: pt 2′; st 5′