Poker al Sorrento: il Benevento è secondo in solitaria

Il Benevento asfalta il Sorrento e si piazza al secondo posto in solitaria, sorpassando il Picerno. I gol di Ciano, Ciciretti, Bolsius e Simonetti proiettano i giallorossi a quota 51 punti, a meno sette dalla Juve Stabia che ha battuto di misura la Turris.

Auteri ha recuperato Capellini e Pastina, entrambi partono dal 1’. Torna a destra anche Improta, in mezzo chance per Pinato con Nardi. Davanti panchina per Ciano, gioca Ciciretti con Lanini e Starita. Maiuri deve fare a meno di Fusco, Blondett e Martignago, squalificati e degli infortunati Kolaj e Palella e passa al 3-5-2. Esordio per il classe ‘02 Morichelli. Iniziano forte i giallorossi: al 5’ corner di Ciciretti, Pinato stacca tutto solo, palla alta. Al 20’ bella traccia di Ciciretti per Improta, che non crossa ma calcia da posizione molto defilata, Del Sorbo c’è. Poco dopo si fa vedere il Sorrento: punizione di De Francesco dal limite, la barriera devia in corner. Al 42’ il Sorrento va ad un passo dal vantaggio, Vitale calcia da fuori, Paleari vola e devia sul palo. È 0-0 a fine primo tempo.

Il Benevento si ripresenta con Ciano e Simonetti in luogo di Starita e Masciangelo. Al 4’ i giallorossi passano: Ciciretti vede il corridoio giusto per Improta, cross basso e inserimento di Ciano che in due tempi insacca. Al 17’ strega sul 2-0: Ciciretti investa un sinistro a giro fantastico che Del Sorbo non può prendere. Al 23’ Pastina stacca di testa su corner, palla alta. Al 24’ Auteri toglie Lanini e Pastina, dentro Bolsius e Terranova.

Il Sorrento si fa vedere con De Francesco e La Monica, Paleari c’è. Al 34’ arriva il tris giallorosso, Bolsius rientra sul destro e batte un immobile Del Sorbo. Al 39’ il portiere rossonero deve calare la doppia parata su Ciciretti. Talia rileva Pinato. Al 2’ di recupero fa gol anche Simonetti. È 4-0 al fischio finale.