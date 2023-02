Potenza-Avellino 2-4, esordio con doppietta per Marconi

Finalmente la vittoria. La prima del 2023. L’Avellino nel turno infrasettimanale di campionato strappa il successo in casa del Potenza: 2-4 per la truppa di Rastelli.

Una gara emozionante, che ha visto i lupi determinati in campo nel corso della gara. Non sono mancati momenti di disorientamento durante il match che hanno portato i lucani a pareggiare da 2-0 a 2-2 ma i biancoverdi hanno cacciato gli artigli e hanno calato il poker.

Esordio da incorniciare con la casacca biancoverde per Marconi che firma una doppietta. Ad aprire le marcature per l’Avellino è stato Russo al 13’, poi il raddoppio di Marconi dopo otto minuti. Al 28’ Caturano accorcia le distanze. Nella ripresa il pareggio del Potenza, sempre con Caturano, al 12’. Ma i lupi non ci stanno e azzannano: Benedetti (24’) e Marconi (34’) regalano il successo alla squadra irpina.