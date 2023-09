Altro giro, altra ruota e altra trasferta. A distanza di soli tre giorni dopo il pari di Latina, la Casertana oggi (inizio ore 20.45) sarà ospite del Potenza. Ma quello degli incontri ravvicinati ormai fa parte del vivere quotidiano della truppa rossoblù, che dovrà conviverci fino a tutto il mese di ottobre. «Sappiamo che in questo periodo dice il tecnico Vincenzo Cangelosi peraltro abbastanza lungo, dovremo giocare ogni tre giorni. Sappiamo anche che non sarà facile e di questo ne dobbiamo tenere conto, sia in funzione delle varie partite e sia in funzione della condizione dei giocatori. Bisogna, quindi, gestire bene la situazione in questo periodo ed è questa la cosa che mi preoccupa di più. Per me è una novità assoluta giocare ogni tre giorni. Già non sarà semplice per una squadra che ha svolto la preparazione tutti insieme, figuriamoci per una squadra come la nostra che potrebbe anche avere dei passaggi a vuoto. Ovviamente, speriamo che ciò non avvenga».

L'avversario odierno, il Potenza dell'ex attaccante rossoblù Salvatore Caturano, è reduce dal netto stop sul campo della Juve Stabia. Un particolare, questo, che non condiziona il giudizio del tecnico. «Il Potenza è una squadra molto dinamica - continua Cangelosi - Giovedì ha avuto un passaggio a vuoto che, tuttavia, non ritengo veritiero circa il suo reale valore. Conosco Colombo, il suo allenatore, avendolo affrontato due anni fa quando ero a Foggia e lui allenava il Monopoli. È un allenatore che fa giocare molto bene le sue squadre. Anche l'anno scorso a Pescara nella prima parte aveva fatto bene, poi sono subentrate delle difficoltà. Ho visto due partite del Potenza, squadra che ha delle idee chiare e che sa quello che fa. Ha giocatori importanti, specialmente davanti». Potenza e Latina presentano similitudini tra loro? «Sono due squadre - dice Cangelosi - che hanno nella corsa e nell'aggressività le loro caratteristiche principali. È normale che loro vorranno riscattare davanti al proprio pubblico della sconfitta rimediata a Castellammare di Stabia, per cui mi aspetto una squadra sicuramente più attenta in campo. Mi aspetto anche qualche cambio in termini di formazione, anche se dovremo stare attenti, come detto in precedenza, ai loro attaccanti. Caturano e Di Grazia sono elementi importanti per la categoria, ma anche in mezzo al campo presentano giocatori che sanno rendersi pericolosi perché hanno gamba e sono abili nel ribaltare l'azione. Ci aspetta, quindi, un compito certamente non facile».

Anche per questa gara non saranno disponibili Carretta e Montalto che stanno recuperando dai rispettivi problemi di natura fisica. Nelle ultime due partite, Cangelosi ha schierato lo stesso undici iniziale, eccezion fatta per Casoli a Latina al posto di Carretta. Lecito, quindi, aspettarsi qualche cambio nella formazione titolare. «Sto valutando diverse cose risponde Cangelosi Avrei due-tre dubbi non tanto per demerito dei giocatori, quanto piuttosto per il fatto che devo tenere in considerazione il fatto che con questi impegni ravvicinati non posso schierare sempre la stessa formazione. Sto valutando qualcosa per far respirare un po' tutti perché altrimenti sarebbe complicato gestire il tutto fino alla fine di ottobre. Se, poi, dovessero rendersi necessarie anche delle variazioni di ordine tattico, non esiterei a metterle in pratica».

Possibile, quindi, cambio sulla fascia sinistra difensiva con Anastasio al posto di Fabbri, mentre a centrocampo Casoli, partito attaccante a Latina, dovrebbe far rifiatare Toscano. In attacco, invece, Turchetta e Taurino si giocano una maglia da titolare con il primo leggermente in vantaggio. In gruppo anche l'ultimo arrivato, il terzino destro Calapai che, a corto di condizione, partirà dalla panchina. La Casertana, pertanto, potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 che prevede l'impiego di Venturi in porta; in difesa conferme per Celiento e Sciacca centrali con Paglino e Anastasio terzini; a centrocampo Proietti davanti alla difesa con Casoli e Damian a fungere da mezzali; in attacco, infine, spazio al tridente composto da Tavernelli affiancato da Curcio e Turchetta.