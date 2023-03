Potenza-Juve Stabia 5-2: non basta Novellino, i gialloblu affondano

Notte fonda in casa Juve Stabia, con i gialloblù che affondano a Potenza, ed ora si ritrovano, a quattro turni dall’epilogo della stagione regolare ad appena cinque lunghezze dalla zona play-out. Non basta l’ennesimo cambio alla guida dell’undici dei fratelli Langella, che a questo punto dovranno guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese. Novellino, alla prima panchina dopo essere stato richiamato al capezzale della Juve Stabia, conferma quanto previsto alla vigilia, con l’unica novità di Mignanelli che, recuperato, va subito in campo al posto di Dell’Orfanello.

Altobelli arretra per Cinaglia, in evidente difficoltà nelle ultime gare, tridente “leggero” con Silipo-Pandolfi-Bentivegna in attacco. Dopo un buon avvio, con una girata di Silipo che si spegne sul fondo, è subito notte per l’undici stabiese. Sei minuti appena e passa il Potenza. Azione prolungata, Steffè pesca Italia in area, piatto destro per battere Barosi. Potenza che prende coraggio, ed al 26’ trova anche il raddoppio. Testa di Murano, Barosi stavolta respinge, ma Caturano è a due passi ed in sforbiciata mette a segno il 2-0. Alla mezzora la gara si accende. Pandolfi colpisce Verrengia, l’assistente è più attento del direttore di gara che gli mostra il cartellino rosso lasciando la Juve Stabia in dieci. Novellino chiama Michele Volpe dalla panchina per dare peso al reparto avanzato, ma sono i padroni di casa a trovare il tris con Caturano, ma si alza la bandierina e la rete viene annullata per fuorigioco. Finale con la Juve Stabia che, nonostante l’uomo in meno resta in partita. Angolo per i gialloblù, nella mischia che si accende davanti alla porta del Potenza irrompe Altobelli ad anticipare tutti per il 2-1 che riapre la sfida.

Avvio di ripresa tutto di marca rossoblù. Barosi salva in almeno due occasioni ma al 10’ sugli sviluppi di un corner è Giovanni Volpe a calare il 3-1. La Juve Stabia prova a reagire. Prima con Silipo, che fallisce d’un soffio il gol, poi con D’Agostino e Maggioni che Novellino manda in campo per provare a variare sul tema. Ma a passare è ancora il Potenza. Giovanni Volpe scarica su Steffè solo a due passi da Barosi, tocco d’esterno e poker dei lucani. Il finale è tutto da dimenticare, Verrengia centra perfino il 5-1. Non basta il 5-2 di D’Agostino all’88’ ad evitare il tracollo. Bocciata del tutto la Juve Stabia costretta ora a guardarsi le spalle ed a fare i punti necessari per la salvezza, alla vigilia del derby con l’Avellino in programma al Menti la Domenica delle Palme.