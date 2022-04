Juve Stabia evita lo stop a Potenza: Della Pietra tiene vive speranze play-off

La Juve Stabia spreca l’occasionissima avuta dopo l’esclusione del Catania, ed a Potenza, nella fida in cui avrebbe dovuto chiudere il discorso play-off, mettendo persino nel mirino il settimo posto, evita la sconfitta, ma non l’esclusione, a novanta minuti dalla fine, e la possibile penalizzazione in arrivo, dal piazzamento play-off. Gli spareggi per la B, obiettivo dichiarato anche da Novellino nelle ultime settimane, dipendono ora non solo dai gialloblù, ma anche da quanto faranno, la prossima settimana, Foggia, Turris e Picerno, a condizione che la Juve Stabia superi la Fidelis Andria al Menti. Il vantaggio del Potenza arriva dopo un quarto d’ora con Costa Ferreira, che gela Dini dalla distanza.

Un giallo il possibile raddoppio lucano. Sul tiro di Salvemini, Cuppone tocca col volto, ma al di là di tutti. Squadra a centrocampo, ma il direttore da gara, dopo un consulto con il suo collaboratore, annulla. La Juve Stabia ci crede, cresce, soprattutto nella ripresa, ed arriva al pari con Della Pietra, su assist di Bentivegna, che a dieci minuti dal termine tiene ancora vivi i sogni dei gialloblù.

Turris all'assalto dei playoff: tutti convocati per Messina