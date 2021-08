Potenza-Turris 0-0 nel ricordo di Strino: «Buon test per ritmo, intensità e gioco»

È finita a reti bianche l’amichevole del Viviani fra Potenza e Turris. Un pari fortemente condizionato dai carichi di lavoro sinora sostenuti da entrambe le squadre; ai punti - però - più Turris, sia sul piano del possesso palla che rispetto alle occasioni prodotte.

Sia per i lucani che per i corallini si trattava del secondo test stagionale: Potenza reduce dal ko interno (0-3) contro il Palermo, Turris dal successo di misura del Liguori contro il Napoli Primavera.

Momento celebrativo nel pre-partita del Viviani, nel ricordo – nel giorno del suo compleanno – di Vincenzo Strino, bandiera corallina che anche a Potenza – in una delle rarissime esperienze vissute lontano dalla sua Torre del Greco – ha lasciato il segno ed un ricordo sempre vivo.

Contro i lucani, mister Caneo conferma gli interpreti iniziali del 3-4-3 propone lo stesso undici iniziale di cinque giorni fa, in occasione dell’amichevole contro il Napoli Primavera. La prima occasione è di marca lucana, con Romero che di testa spedisce sul fondo da posizione ravvicinata. Replica corallina con Giannone, su calcio piazzato: smanaccia e sventa Marcone. Turris pericolosa poi con Nunziante.

Nella ripresa, dopo le occasioni targate Leonetti (colpo di testa) e Zenuni (conclusione di poco sul fondo), arriva al quarto d’ora l’imponente girandola di sostituzioni di marca corallina. Fuori Lorenzini, Esempio, Franco, Tascone, Loreto, Longo e Giannone, dentro Di Nunzio, Manzi, Bordo, Palmucci, Giofré, Pandolfi e Pavone. Subito in evidenza Pandolfi: prima con una conclusione deviata in corner, poi di testa sugli sviluppi del calcio dalla bandierina. Per il Potenza pericoloso l’altro neo entrato, Baclet. Nel finale, il pallonetto di Pandolfi che scheggia la traversa e la conclusione a giro di Volpe, di un nulla alta sul montante.

Nel post partita, un soddisfatto mister Bruno Caneo: «Sono molto contento, anzitutto perché la squadra ha dimostrato una personalità già definita. I meccanismi su cui lavoriamo non sono facili da perfezionare ma ci stiamo riuscendo. Ho visto molti cambi di gioco, inserimenti dei braccetti e palleggi tra le punte: pian piano perfezioneremo tutto». Rispetto all’amichevole di martedì contro il Napoli Primavera: «Registrati miglioramenti sul piano del ritmo e dell’intensità, oltre che dei contrasti. Insomma, ci siamo fatti sentire. Allo stesso tempo abbiamo giocato bene, pur sbagliando qualcosa sul finire dell’azione. Dobbiamo solo continuare a lavorare. I ragazzi stanno dando risposte importanti che mi lasciano ben sperare. Abbiamo voglia di fare un calcio evolutivo e sono sicuro ci riusciremo». Domani giornata di gironi e calendari: «Sarà un girone di ferro, con avversari importanti che danno valore anche a noi stessi».

Per il Potenza, mister Fabio Gallo: «Dobbiamo necessariamente migliorare la squadra. Va aumentata la qualità, specie negli ultimi 30-35 metri. Al netto di queste valutazioni preliminari, direi che contro la Turris qualche situazione buona buona l’abbiamo creata, ma dobbiamo fare ancora tanto».