«Pretendiamo il settore popolare»: protesta degli ultras a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. «Noi non molliamo: il settore popolare pretendiamo». È lo striscione apparso all’esterno dello stadio Amerigo Liguori e in altri punti di Torre del Greco (tra questi anche la zona posta a ridosso della rotonda autostradale), la cui affissione è stata «rivendicata» da quattro gruppi della tifoseria della Turris: Zona rossa, Cattive compagnie, Hijos de Barrios e Schiavi di nessuno, che in una nota congiunta hanno puntato l’indice contro quella che considerano la mancanza di un’area dove possa essere ospitato il tifo organizzato. «Nell’ultimo anno - scrivono i referenti dei quattro gruppi - a Torre del Greco si è detto tanto, forse troppo, circa la questione stadio. Dapprima la ventilata ipotesi (l’ennesima!) di un nuovo impianto nell’area di viale Europa, sistematicamente arenatasi nel deserto come consuetudine degli ultimi 40 anni. Successivamente, la notizia di uno stanziamento di 60.000 euro da parte del Comune dedicato al “restyling” della curva Vesuvio. Un intervento che, nelle intenzioni, tende all’ottimizzazione di un settore dello stadio che, più di tutti gli altri, ne subisce le vessazioni strutturali: capienza limitatissima, venti anti-rumore che danneggiano oltremodo l’acustica del tifo, posizione scomoda per la visione delle partite».

«Nel novero degli interventi di modifica urbanistica che, in un futuro imminente, verranno eseguiti sulle infrastrutture della città - è il parere dei quattro sodalizi del tifo organizzato corallino - noi chiediamo a gran voce che si prenda seriamente in considerazione il progetto di consegnare a Torre del Greco dei settori popolari degni di questo nome. Pretendiamo che sia consentito, a condizioni economiche favorevoli, l’accesso ad un consistente numero di ultras, ragazze e ragazzo, anziani e famiglie che vogliono prendere parte all’esperienza dello stadio. La Turris, il calcio e lo sport in generale costituiscono una risorsa per questa città, non una grana da risolvere».