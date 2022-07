Primo giorno al Liguori per la Turris di Canzi: biennale per l'ex Vis Pesaro Acquadro

Primo giorno al Liguori per la Turris di Max Canzi. È cominciato quest’oggi il pre-ritiro corallino, dedicato a visite mediche e primi test funzionali, e concluso con una breve seduta di allenamento a porte chiuse. Sono invece in programma per domani pomeriggio (ore 17) e mercoledì mattina (ore 9) due sedute aperte al pubblico (apriranno solo i cancelli della tribuna Strino). .

Acquisto in mediana – Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Canzi il centrocampista classe 1996 Alberto Acquadro, che arriva a titolo definitivo dalla Vis Pesaro, legandosi alla Turris con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2024).

«Di piede destro, cresciuto nelle giovanili di Biellese e Palermo, dopo aver conquistato con la maglia del Venezia il doppio salto fino alla B avendo anche Filippo Inzaghi come allenatore, Acquadro in terza serie ha vestito pure le casacche di Triestina, Fano, Siena (19 presenze e 2 gol nella prima parte della scorsa stagione) e Vis Pesaro (17 presenze, 2 gol e 3 assist dal mese di gennaio). In serie D ha invece militato nelle fila di Pineto, Taranto, Messina e Notaresco».

L’ex Vis Pesaro si è aggregato ai nuovi compagni già dal pomeriggio di oggi. «Ho accettato con grande entusiasmo la proposta. Considero la Turris una società solida ed in crescita così come Torre del Greco una piazza stimolante. In campo mi ritengo un centrocampista che sa disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco, come il calcio moderno richiede, con maggiore propensione a dare geometrie alla squadra. Prediligo, infatti, giocare da interno più che da mezzala mentre il trequartista l’ho fatto solo in situazioni di emergenza. Ritrovo con piacere mister Canzi, che conoscevo già avendolo affrontato nel corso dell’ultima stagione sia con il Siena che con la Vis Pesaro».

Novità nello staff – Parzialmente rinnovato lo staff che coadiuverà mister Canzi. Ricoprirà ancora il ruolo di allenatore in seconda Lorenzo Salvatore, alla sua sesta annata consecutiva in biancorosso, ricoprirà ancora il ruolo di allenatore in seconda. Continuità nel lavoro anche per Gennaro Bruno (match-analyst) e Davide Di Grezia (collaboratore atletico/recupero infortuni).

Il primo volto nuovo è quello del collaboratore tecnico, Ivan Moretto, «ex calciatore (carriera quasi interamente targata Chievo Verona tra serie C e B) che ha già lavorato al fianco di mister Canzi nel biennio di Olbia in Lega Pro. In precedenza, esperienze da allenatore di settore giovanile e dilettantistico, poi da collaboratore di Rolando Maran al Chievo (2015-2018), seguendolo successivamente al Cagliari dove è rimasto fino al giugno 2020 lavorando, nell’ultimo periodo, nello staff di Walter Zenga con Canzi vice-allenatore.

Il nuovo preparatore atletico è Raffaele La Penna (abilitato anche alla professione di biologo-nutrizionista), che vanta una lunga militanza tra i Club della Campania, con significative esperienze legate, in particolare, alle annate trascorse al Sorrento ed alla Juve Stabia avendone condiviso importanti successi. Fuori regione ha lavorato al Campobasso.

Nel ruolo di allenatore dei portieri, infine, un ritorno alla base per Carlo Pagliarulo. Nella sua carriera da atleta, ha vestito la maglia corallina dal 1979 al 1983 con una parentesi in serie D nel 2001-2002 (102 le presenze totali tra campionato e Coppa Italia). Da preparatore, invece, ha cominciato alla Primavera del Napoli; è reduce da quattro stagioni alla Paganese in Lega Pro, precedute da altrettante annate alla Casertana».