La Cavese conquista il primo punto della gestione tecnica targata Maiuri. Gli aquilotti pareggiano in rimonta all'Angelino Nobile di Lentini contro il Catania, muovendo la classifica dopo quattro sconfitte consecutive.

Il tecnico biancoblu ripropone in cabina di regia il giovane Pompetti, che non demerita nel computo totale della prestazione. In avanti ancora Germinale titolare, affiancato da Senesi e Russotto. Il primo tempo è avarissimo di emozioni ed entrambe le squadre sembrano badare più a non prenderle.

Un tentativo di girata al volo di Germinale a metà frazione anticipa di pochi minuti il fortunoso vantaggio del Catania. Punizione dalla sinistra di Pinto, il colpo di testa di Pecorino sembra innocuo ma Bisogno si fa passare incredibilmente il pallone tra le gambe.

I tentativi di reazione della Cavese scarseggiano fino all'intervallo, con qualche timido progresso a inizio ripresa. Russotto ci prova senza successo dopo 4 minuti e poco prima del quarto d'ora arriva il pari. Esposito lancia di prima Senesi che scappa tra due avversari sul fronte sinistro; l'esterno controlla sulla linea dell'area piccola, poi pennella un ottimo pallone su cui Russotto incrocia sul secondo palo, realizzando il gol dell'ex.

Nel prosieguo del match l'andamento non cambia, con pochi impegni per i portieri. Da una parte Confente risponde bene al tentativo di Esposito da fuori. Dall'altra Bisogno si oppone in due tempi a Emmausso dalla distanza. Gli ultimi sussulti sono di carattere disciplinare. Al 37' Welbeck, già ammonito, ferma irregolarmente un contropiede degli aquilotti rimediando il secondo giallo. Rosso diretto invece per Tonucci che, prima della battuta di un corner, rifila una manata al volto di Tazza sotto gli occhi dell'arbitro.

Pur in doppia superiorità, la Cavese non riesce a confezionare spunti degni di nota dalle parti di Confente. Ma per i pronostici della vigilia e il momento non certo sereno della stagione, per gli aquilotti anche un punto può rappresentare un ottimo viatico per dare la svolta definitiva al campionato.

