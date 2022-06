Primo rintocco della Juve Stabia: ufficiale l'ex Salernitana, Manuel Ricci

Primo rintocco della Juve Stabia. In realtà la notizia era nell’aria, ed in parte era anche stata confermata ella conferenza di presentazione dello sponsor tecnico quando il direttore generale, Polcino, aveva anticipato l’accordo, frenato solo da un blocco dei sistemi di tesseramento on line. Alla corte di mister Coluppi approda il centrocampista ex Salernitana, Manuel Ricco: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Ricci, classe ’90. Il calciatore, nato ad Anzio, è cresciuto calcisticamente nella Lazio e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monza, del Pergocrema, dell’Avellino, della Salernitana, della Reggiana, della Lupa Roma, dell’Anzio, del Matera e del Potenza”. Ricci partirà con la squadra per il ritiro di luglio: “Darò il massimo per onorare questa gloriosa maglia che merita palcoscenici importanti. La speranza è di vedere tutto lo stadio Romeo Menti pieno, perchè è in grado di dare una spinta incredibile e portarci alla vittoria”.