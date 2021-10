Pronto riscatto Paganese, 2-1 al Francavilla

Grazie alla doppietta di Giuseppe Guadagni (la prima fra i professionisti) e ad una prestazione di grinta e determinazione, la Paganese risponde sul campo al pesante ko di Avellino. 2-1 alla Virtus Francavilla, frutto di un gran primo tempo. Nella ripresa Iannone ha sprecato la palla del tris, così Tchetchoua ha trovato la rete con cui ha accorciato le distanze ma nel finale sono stati gli azzurrostellati a sfiorare a più riprese il 3-1. Una bella dimostrazione di forza degli uomini di Grassadonia, che ha dovuto rinunciare a ben nove elementi quasi tutti di esperienza.

Per capire la situazione emergenziale, basti pensare che Zanini ha giocato da braccetto di destra in difesa e la coppia d'attacco è stata composta da Iannone e Guadagni, due classe 2001. Però la Paganese ha giocato davvero bene nel primo tempo, ha preparato la sfida con intelligenza e ha sfruttato dopo un quarto d'ora l'ennesimo errore della difesa della Virtus per sbloccare il punteggio con Guadagni. Nel finale di primo tempo la Paganese ha trovato il raddoppio grazie ad assist al bacio di Zito da calcio d’angolo per la zampata ancora di Guadagni. E prima dell'intervallo è stato decisivo anche Baiocco, con un gran colpo di reni sulla rovesciata di Thetchoua.

Dagli spogliatoi è uscita una Virtus più volitiva, ma è la Paganese a tenere in vita la partita perchè Iannone ha mancato clamorosamente il 3-0 provando un improbabile dribbling sul portiere. Dalla parte opposta, invece, i pugliesi sul ribaltamento di fronte hanno pescato il facile tap-in di Thetchoua e poi hanno sfiorato il pari con Ingrosso. Nel finale è stata la Paganese ad andare vicina al 3-1, ma non ha mai rischiato di vedere intaccati tre punti meritatissimi.

IL TABELLINO

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Zanini, Sbampato, Scanagatta; Sussi, Firenze, Tissone, Zito, Manarelli; Guadagni, Iannone (22’st Vitiello). A disp.: Pellecchia, Caruso, Viti, Perlingieri, Pica, Del Regno, Di Stasio, Campanile, Del Gesso, Di Palma, Caiazzo. All.: Grassadonia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella (1’ st Maiorino), Toscano (39’st Mastropietro), Tchetchoua, Enyan (1’st Ingrosso); Ventola, Ekuban. A disp.: Milli, Cassano, Gianfreda, Delvino, Dacosta, Sarcinella. All.: Sportillo (Taurino sqlf).

ARBITRO: Ricci di Firenze

RETI: pt 14’ e 42’ Guadagni (P); st 13’ Tchetchoua (VF).

NOTE: spettatori 700 circa . Ammoniti: Tissone (P), Enyan (VF), Caporale (VF), Mastropietro (VF) . Recupero: 0’pt, 5’st. Angoli:5-6.