L’Avellino conquista un punto prezioso sul campo del Teramo. Finisce 1-1 la sfida con gli abruzzesi passati in vantaggio dopo appena nove minuti con Bombagi. Nella ripresa il pareggio dei lupi con Santo D’Angelo. Al 57esimo la rete su rigore. Entrambe le formazioni, appaiate al terzo posto della classifica del girone, hanno combattuto in campo senza risparmiarsi. Agli avversari spigolosi, la squadra biancoverde ha risposto con carattere. Gli uomini di mister Braglia per diversi tratti del match hanno comandato il gioco. L’occasione del rigore per l’Avellino è arrivata dopo l’atterramento in area di Bernardotto. Tiro e gol di D’Angelo e primo punto del 2021 per i lupi.

