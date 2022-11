Da quando è ritornato sulla panchina dell'Avellino è ancora imbattuto. E l'imbattibilità l'ha conservata anche allo Zaccheria, dopo una partita giocata senza esclusioni di colpi da una parte e dall'altra. Massimo Rastelli ha dato un volto diverso alla sua squadra, coi biancoverdi che sotto la gestione dell'allenatore campano hanno messo in mostra qualità che non erano riusciti a far emergere con il precedente tecnico. La gara dello Zaccheria è stata di lotta, l'Avellino non si è sottratto a questa e ha interpretato il match in maniera convincente. Anche quando è andata sotto, la formazione biancoverde ha reagito immediatamente, portando a casa un altro punto dopo quello ottenuto con il Catanzaro otto giorni fa al Partenio.

APPROFONDIMENTI Nel posticipo Foggia e Avellino si fermano sull'1-1: in 6 minuti i 2 gol Lupi a Foggia per accelerare,

in difesa uomini contati Giugliano-Juve Stabia 0-1,

l'autorete di Gomez decide il derby



Rastelli è soddisfatto dell'1-1 in casa dei rossoneri: «Sia noi che il Foggia abbiamo onorato la partita nel modo giusto, ci sono state parecchie occasioni su entrambi i fronti, abbiamo cercato di vincere sia noi che loro e poteva finire con un successo di entrambe. Per questo ritengo che il pareggio sia il risultato più giusto per quanto visto in campo. Per quanto mi riguarda, sono contento ha detto l'allenatore dell'Avellino abbozzando un sorriso perché abbiamo dato continuità di risultato e soprattutto di prestazione. Sotto l'aspetto della corsa e dell'aggressività non ci siamo tirati indietro, abbiamo unito questo alle nostre qualità. Per noi, in questo momento, portare via un punto dallo Zaccheria è tanta roba. Il Foggia è una squadra che ha qualità, esperienza, fisicità. Il punto è veramente importante, me lo tengo stretto, ne usciamo certamente rafforzati».



E anche mentalmente l'Avellino ha dimostrato di esserci, perché è riuscito a rimettersi subito in corsa dopo lo svantaggio maturato in avvio: «Non era facile reagire immediatamente all'1-0, arrivato su un fallo laterale e quella palla che è rimasta lì. Sono contento per il carattere e l'atteggiamento che la squadra sta mettendo in campo. Aumentiamo l'autostima ed è sicuramente importante, sappiamo che possiamo recuperare le partite».

Per la terza partita di fila l'Avellino ha subito gol con Rastelli in panchina, però è arrivato solo su rigore in avvio di partita, con i biancoverdi che poi hanno gestito (pur rischiando nel finale sull'acrobazia ed il colpo di testa di Vuthaj). Nota di merito alla giovanissima linea centrale di difesa dell'Avellino, composta da Moretti ed Auriletto che si sono ben disimpegnati: «Si sono comportati molto bene, non hanno sbagliato nulla e si sono aiutati a vicenda nel gestire l'uno contro uno con gli attaccanti del Foggia che sono molto rapidi ma anche fisici. Non ho avuto perplessità nel buttarli dentro, nonostante siano ragazzi giovani, perché si allenano bene e mi danno delle garanzie».



Al triplice fischio c'è stato un piccolo battibecco a centrocampo fra Tito e Kanoute sulla gestione degli ultimi palloni. È dovuto intervenire lo stesso allenatore biancoverde che però ha minimizzato l'episodio. Questa voglia di vincere è positiva: «C'era un pizzico di nervosismo nel finale, perché volevamo portare a casa un risultato positivo. C'è stato un piccolo battibecco interno ma sono cose che capitano perché l'adrenalina è tanta, ho cercato di stemperare gli animi. Si sono sfogati, ci sta e vuol dire che la squadra è viva».

m. d.