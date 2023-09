Pronti, via e Massimo Rastelli è finito sul banco degli imputati. La sconfitta casalinga contro il Latina (0-2) all'esordio stagionale ha immediatamente fatto diventare reale lo scenario più facilmente pronosticabile nel caso in cui qualcosa fosse andata storta.

Dopo un mercato faraonico in cui sono state pienamente soddisfatte tutte le richieste avanzate dal tecnico, senza ritardi o tentennamenti, era scontato che a Rastelli non sarebbe più stato perdonato davvero nulla. D'altronde è oggettivo che la squadra era pronta al settanta per cento dal primo giorno di ritiro, che chi non rientrava nel progetto non ha mai condizionato il lavoro dei confermati e dei neo-acquisti, e che le piazzando le ciliegine Gori e Armellino sulla torta assemblata con maestria da Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano non si poteva chiedere davvero di più alla società. Chiacchiere e alibi ridotte a zero.

In fondo, non ne ha cercati Rastelli, che ha più volte pubblicamente ringraziato la proprietà per gli investimenti, il direttore dell'area tecnica, quello sportivo e il responsabile dell'area scouting per avergli rinnovato la fiducia ed averlo messo nelle condizioni ideali per preparare il campionato del riscatto. Al netto dell'imprevedibilità delle prime giornate di campionato, in cui i valori effettivi possono essere distorti da disomogeneità di condizione e di affiatamento tra gli ultimi arrivati e chi è stato a disposizione da Palena, Rastelli sa bene che adesso contano solo i risultati e farli in fretta.

Sono i risultati ciò che ci si aspetta da lui ancor prima che dall'Avellino. E sì perché se l'allenatore è sempre il primo a pagare, figuriamoci se è reduce da un'annata disastrosa ed è ripartito ritrovandosi alla guida di una Ferrari, piacevolmente condannato a vincere. Da uomo di calcio Rastelli non ha fatto una piega nel momento in cui gli si chiedeva come avrebbe gestito la pressione di non poter più sbagliare. Pure a margine del ko contro i pontini ha abbracciato con fatalismo gli oneri, che fanno parte del suo "mestiere" come gli onori: «Oggi sono qui, domani potrei non esserci più. Vivo alla giornata e resto concentrato sul presente» ha dichiarato nella conferenza stampa post-partita lasciando intuire di essere pienamente consapevole che stavolta neppure la clausola di rinnovo automatico in caso di esonero lo terrà al riparo da decisioni drastiche nel caso in cui l'Avellino non dovesse rendere come ci si attende.

Con un solo match alle spalle guai a fasciarsi la testa prima di essersela rotta, ma è strisciante l'orientamento del club: fare trentuno dopo aver fatto trenta se l'Avellino non si ritroverà velocemente lassù, se si avrà la sensazione che gli esborsi economici per primeggiare saranno a rischio. L'auspicio è che non sia necessario arrivare a soluzioni estreme ma, intanto, è innegabile che una parte della tifoseria era ed è rimasta scettica: alla lettura delle formazioni qualche fischio è partito quando è stato nominato Rastelli, le invettive nei suoi confronti non sono mancate al fischio finale, chi lo attendeva al varco col fucile puntato lo ha preso prontamente di mira e in città, ieri mattina, più che le sottolineature critiche nei confronti dei singoli calciatori sono stati i dubbi sulla guida tecnica a monopolizzare i dibattiti tra bar e capannelli in strada. Tutti o nessuno vorrebbero essere al posto di Rastelli, questione di punti di vista. L'organico che ha a disposizione farebbe gola a qualsiasi mister.

Si riparte per allontanare gli spauracchi. Il derby con la Juve Stabia non sarà decisivo, ma è già molto importante. L'Avellino di Rastelli deve dimostrare di saper esprimere un gioco corale non solo in allenamento, di non essere un insieme slegato di undici giocatori di grande livello. Deve puntare sulle idee e non sugli episodi.