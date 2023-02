Massimo Rastelli è una furia. Già durante il match aveva trascorso la seconda parte di gara a protestare per l'episodio decisivo del gol del 2-1 firmato dal Cerignola, ma la sua rabbia dopo la partita è incontenibile. L'Avellino ha perso male (3-1) una partita che aveva sbloccato con un pizzico di fortuna e non giocando benissimo, la sua squadra si è fatta praticamente due gol da sola e ha fallito un esame di maturità piuttosto importante.

APPROFONDIMENTI Audace Cerignola-Avellino 3-1: i lupi concedono troppo Ostacolo Cerignola, ma l'Avellino vede il quarto posto Russo torna titolare, confermato il bomber Marconi e Trotta

Tuttavia, l'episodio del gol del vantaggio dell'Audace Cerignola non è passato inosservato agli occhi dell'allenatore campano che se la prende pesantemente con la direzione arbitrale del signor Di Graci della sezione di Como: «L'Avellino merita rispetto. L'unica analisi possibile da fare è che non possiamo perdere una partita del genere per un fallo non fischiato sul loro gol del 2-1 e un rigore a nostro favore non dato. È vero che ci siamo fatti due gol da soli, dopo essere passati in vantaggio contro un ottimo Cerignola. Abbiamo regalato il gol del pareggio, ma la seconda rete è palesemente irregolare: c'è stata una spinta che ha sbilanciato Auriletto che poi è franato su Pane, un fallo nettissimo non fischiato. Questo episodio ha condizionato tutto. Io sono sempre stato in silenzio, ho sempre rispettato tutto e tutti, soprattutto l'operato degli arbitri ha sottolineato Rastelli ma adesso stiamo esagerando e dico basta. Stiamo facendo di tutto per provare a risalire la classifica e dispiace perdere in questa maniera».

Oltre all'episodio relativo al secondo gol di Achik che favorisce la goffa caduta di Auriletto su Pane, a Rastelli non è andato giù nemmeno il metro utilizzato dal fischietto comasco: «Ad ogni fallo che facevamo, l'arbitro ci ammoniva. Avere i due centrali di difesa ammoniti dopo appena un quarto d'ora condiziona, anzi i ragazzi sono stati anche bravi a non prendere il secondo giallo. A me piace che ci sia lo stesso metro di giudizio, in questo modo non mi sta bene e questa storia va avanti da un po' di tempo», ha rimarcato Rastelli.

Al di là degli episodi, resta la condotta di gara non proprio entusiasmante da parte dell'Avellino che ha avuto un approccio timido e non ha comunque saputo gestire il vantaggio giunto in maniera inattesa: «Ci sono stati dei momenti della partita in cui avremmo dovuto avere maggiore concretezza nelle giocate, sapevamo di affrontare una squadra rapida, frizzante, giovane e che ha fatto una partita onesta. Siamo stati bravi nel non rischiare e ad essere equilibrati su questa palla che loro giocavamo sempre in profondità per sfruttare le caratteristiche dei loro attaccanti. Sicuramente siamo stati ingenui a subire il pareggio in quel modo poi però l'episodio del 2-1 ha incanalato la gara. Anche un punto ci poteva essere utile per continuare la striscia positiva». Sarebbe stato utile per tenere a vista la quarta posizione, dopo il bel successo contro il Crotone.

Ha provato a blindare la porta Pasquale Pane, respingendo il rigore ad Achik nel primo tempo e compiendo una serie di interventi strepitosi sul risultato di 0-0. Ma poi sul portiere è arrivato fuoco amico, anzi in occasione del vantaggio gli è franato addosso direttamente Auriletto e questo stesso episodio viene letto così dall'estremo difensore dell'Avellino: «La spinta su Auriletto era evidente, è caduto su di me e quel gol ci ha ammazzato, ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a reagire. Dopo la rete del vantaggio, avremmo dovuto compattarci invece abbiamo regalato il pareggio ad una squadra che in casa è molto forte e sta giocando sulle ali dell'entusiasmo», le parole di Pane. L'entusiasmo che l'Avellino si era illuso di aver trovato dopo il pesante 3-1 rifilato al Crotone una settimana fa: «Non abbiamo avuto il giusto approccio ed è arrivata una sconfitta che brucia ha detto Pane perché avremmo potuto accorciare in classifica. Non dobbiamo più avere prestazioni altalenanti, adesso abbiamo due partite in casa da non fallire, a cominciare da quella con la Viterbese». I laziali hanno compiuto l'impresa di giornata (o forse dell'anno) fermando per la prima volta in campionato la capolista Catanzaro dopo 22 vittorie e 4 pareggi: ora la Viterbese non è più ultima.