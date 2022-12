Un pareggio a reti inviolate e un bel po' di noia nel derby casalingo contro la Juve Stabia e quel punto lascia spazio al solito interrogativo: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Per Rastelli un pari positivo che dà continuità, ma dopo il poker rifilato al Taranto, oggettivamente, la piazza si aspettava qualcosina in più. Specialmente in vista di un altro derby, quello con la Turris. Per il doppio ex Roberto Amodio, infatti, quel bicchiere resta vuoto per metà. «Sono stato di recente al Partenio-Lombardi e mi sono emozionato, ecco perché voglio essere sincero: questa squadra ha poca qualità, non è molto offensiva e oggi è bloccata in questa poca sicura posizione di classifica. Contro la Juve Stabia ho visto un Avellino col freno a mano tirato, un collettivo che proprio non riesce ad andare all'arrembaggio. Una squadra che non vuole vincere, a tratti impaurita. E' stata una gara tutto sommato equilibrata, ma gli irpini non hanno creato molto: una compagine che fa fatica a saltare l'uomo e che soffre un po' anche a centrocampo. Nessuna occasione da gol, ma gli irpini debbono necessariamente tirarsi fuori dalla zona poco sicura della classifica. Mi aspettavo una partita più gagliarda».

L'Avellino ha battuto il Taranto con un bel po' di reti, ma la formazione pugliese non era uno schiacciasassi. Del resto, contro la Juve Stabia, ecco di nuovo un Avellino a corto di idee. Non voglio fare una critica a chi ha costruito questo gruppo, però, alla luce del cammino fatto finora in campionato, non è un collettivo molto incisivo, per giunta c'è anche una difesa non proprio granitica. Ad Avellino non si viene a fare il compitino. Mi aspettavo altro sinceramente. Secondo derby consecutivo, stavolta lontano dalle mura amiche, con la Turris: l'occasione buona per iniziare di nuovo a gonfiare la rete e continuare a recuperare terreno. La Turris non è una formazione in grande salute e i biancoverdi debbono fare bottino pieno. «Fermo restando che questo è un campionato mediocre, l'Avellino, però, è una squadra con poco gioco. In questo momento del campionato, non vedo una formazione da piani alti della classifica. L'ex difensore biancoverde è piuttosto schietto e fa quindi notare: La società ha mandato via giocatori che avrebbero potuto dare un contributo a questo collettivo. Non voglio puntare il dito contro D'Agostino, perché sta spendendo abbastanza per questa squadra, ma si è fidato di gente che sta da un pezzo nel mondo del calcio e oggi i risultati non invitano di certo a fare i salti di gioia». Francamente, neppure lo scorso anno c'era una compagine di livello alto.

«Massimo è un buon allenatore, stimato, però, non dobbiamo guardare al Rastelli di alcuni anni fa, quello che vinse molto in biancoverde e che, per giunta, aveva altri giocatori, E' un allenatore pratico, che non rischia tanto, ma oggi il materiale a disposizione è quello». Un Avellino costretto giocoforza a dare continuità ai risultati, ma non vedo una squadra brillante. L'obiettivo è arrivare a gennaio senza troppe cicatrici, per poi valutare bene come e dove rinforzare la squadra: proprio perché è un campionato livellato verso il basso, contro la Turris bisogna tentare il colpaccio, ma in campo ci vorrà un Avellino con più coraggio e meno timore. Una squadra che, proprio perché non è una corazzata, almeno il carattere deve tirarlo fuori. L'undici di Rastelli deve comunque puntare a raggiungere i playoff, al di là del piazzamento nella post season. Ovviamente, bisognerà intervenire a gennaio, con un paio di giocatori di categoria.