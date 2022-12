Non vinceva in trasferta dal suo esordio, dal match della Nuovarredo Arena che era terminato 2-3 e sembrava potesse dare nuova linfa al campionato dell'Avellino. I fatti hanno detto che bisognava crescere ancora, i biancoverdi hanno avuto altri scivoloni nel corso della stagione però dopo il successo con la Turris devono dimostrare di aver messo da parte i problemi e devono viaggiare spediti verso l'obiettivo dei playoff.

Occorre riconquistare terreno, il viatico è importante e lo sottolinea anche Massimo Rastelli: «I sette punti nelle ultime tre partite giocate in questa settimana ci soddisfano tanto, questa con la Turris era la gara più difficile e noi ne siamo usciti benissimo, giocando una super partita. La prestazione è stata superlativa, però non dobbiamo adagiarci sugli allori perché lo abbiamo già commesso in passato questo errore. Dobbiamo archiviare questa vittoria per preparare già da domani la gara contro la Fidelis Andria che è importantissima».

Ci si interroga se però l'1-3 del derby dell'Amerigo Liguori possa essere la svolta della stagione dell'Avellino: «Questo è un campionato molto equilibrato e difficile, molto livellato. Se escludiamo le prime tre che stanno facendo un cammino a parte, tutte possono vincere con tutte o perdere. Se allenti la presa, puoi andare in difficoltà contro chiunque. La squadra sta dimostrando attaccamento alla maglia, vuole risalire e ci tengono tanto. Adesso dobbiamo chiudere bene il 2022, ci attendono attenderanno queste ultime tre gare prima della fine dell'anno solare e dobbiamo confermare questo trend positivo delle ultime partite».

Peccato che contro l'Andria ci sarà un Partenio chiuso per decisione del Giudice Sportivo. Nel momento migliore dei biancoverdi, la formazione di Rastelli avrebbe avuto bisogno dei suoi tifosi: «Non meritiamo un'altra gara a porte chiuse ha detto l'allenatore campano ed infatti c'è un ricorso in atto che speriamo venga accolto. Sarà una partita difficile contro un avversario ferito per la sconfitta interna e abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare nostra la vittoria». Rastelli può contare però su una catena di sinistra che ha fatto faville nel derby di Torre del Greco. Tito e Russo sono stati i migliori in campo, si spera che l'infortunio del terzino mancino autore di una doppietta sia riconducibile solo a crampi: «Non solo Tito e Russo ma tutti hanno fatto benissimo e sono da elogiare. Poi è chiaro che ci sono le giocate dei singoli e Fabio ha realizzato due bei gol, lo stesso Raffaele come gli altri ha giocato una grande gara. È la vittoria di tutto il gruppo».

Prima doppietta in carriera per Fabio Tito, che non la dimenticherà mai: «È sempre più importante il risultato della squadra che voleva far proprio questo derby. Poi chiaramente sono felice e commosso per la doppietta e per tutti i momenti brutti che ho attraversato quest'estate». Decisivo anche Diego Gambale autore del 2-0. «Rastelli ci ha cambiato mentalmente, questa vittoria ha un sapore importante perché ci fa respirare e la meritiamo».