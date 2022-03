Reclamo Casertana: congelato il risultato della gara con il Matino

Il Giudice Sportivo, con decisione adottata poco fa, si è riservato di decidere circa un preannuncio di reclamo presentato dalla Casertana, in ordine alla posizione di un tesserato del Matino. Secondo il club rossoblù, infatti, la società pugliese non avrebbe potuto schierare uno degli effettivi che ha giocato la gara di sabato (terminata 1-1) perchè squalificato. Pare che la stessa motivazione sia alla base del reclamo proposto dal Gravina pochi giorni fa, sempre in seguito alla gara disputata contro il Matino. La decisione nelle prossime settimane: la Casertana spera di ottenere due punti preziosi per la classifica che sul campo non aveva meritato.