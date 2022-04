Restituiti due punti al Foggia: Juve Stabia, addio ai play-off?

Il sogno è appeso sollo alla matematica. La Juve Stabia rischia di dire addio ai play-off senza neppure attendere l’ultimo turno di campionato. Dopo la penalizzazione dei gialloblù per il mancato versamento di ritenute dello scorso torneo, alla vigilia della sfida con il Francavilla arriva la mazzata dei due punti restituiti invece al Foggia, a cui erano stati sottratti in merito alla tempistica con cui era stato effettuato il cambio di società alcuni mesi or sono. Fuori dai giochi, dunque, l’undici di Zeman, alla squadra di Novellino, per sperare di rientrare tra le prime dieci dovrebbe battere in primis i pugliesi, e poi augurarsi lo stop della Turris, impegnata però nel derby con la Paganese. Una domenica di passione per i tifosi che, al Menti, sperano di chiudere l’annata nel migliore dei modi…