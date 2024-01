Non c'è ancora la firma di Eric Lanini ma è una pura formalità. Il centravanti è arrivato in città solo in serata (è già alla ricerca di una casa) e quindi visite mediche e sottoscrizione del contratto slittano a questa mattina, mentre nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento (la seduta sarà a porte aperte). Lanini è una freccia in più nell'arco di Gaetano Auteri, che riabbraccia il bomber dopo averlo avuto alle sue dipendenze a Matera. Ora la società ha messo a disposizione del tecnico un potenziale offensivo elevato dagli innesti dell'ex Reggiana e di Starita (nella foto). Tutti e due sono andati quattro volte in doppia cifra negli ultimi cinque anni, per cui sono attaccanti in grado di garantire un discreto bottino in termini di gol, visto che i giallorossi sono la squadra che segna meno tra le prime 13 della classifica.

Dopo i due colpi in attacco, è la volta di sfoltire l'organico. Basti pensare che ieri, alla ripresa, agli ordini di Auteri c'erano ben 30 calciatori (incluso l'ultimo arrivato Starita), con le sole eccezioni degli assenti Nunziante (infortunato, ma c'era il portiere della Primavera Giangregorio, già in panca a Francavilla), Meccariello (la prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi a Benevento), Agnello (in permesso dalla scorsa settimana per cercarsi una squadra) e l'infortunato Sorrentino. Oggi con Lanini diventeranno 31, poi aumenteranno ulteriormente con i rientri di Sorrentino e Meccariello. Per questo occorre pensare anche a sfoltire la rosa prima di intervenire in altri reparti, leggasi centrocampo e corsia destra.

La società ha preso una decisione su Tello: è pronta alla risoluzione consensuale del contratto se il colombiano (stimato sia da Auteri che da Vigorito come calciatore) dovesse avere tra le mani una proposta migliore. Il Catania è quella più vicina ad accontentarne le richieste (due anni e mezzo di contratto a una cifra anche superiore a quella percepita a Benevento) mentre Cosenza, Ascoli e Ternana hanno effettuato solo sondaggi esplorativi e in questo momento non hanno il budget sufficiente per soddisfarle. L'unico impedimento è che il club etneo, dopo aver già regalato a Lucarelli ben 7 rinforzi, prima di chiudere con Tello deve far uscire almeno un contratto pesante (tra quelli di Marsura, Dubickas, Mazzotta e Chiricò). Verrà mandato a giocare Alfieri, ma non alla Recanatese, che avrebbe preso anche Masella.

L'intendimento del club sannita è quello di spedirlo altrove, tanto più che a Recanati c'è già Prisco come centrocampista di proprietà del Benevento, che con il ritorno di Alfieri rischierebbe di finire in panca. Renate e Latina restano alla finestra, ma potrebbe venir fuori anche qualche altra squadra. In uscita anche Kubica, che Auteri ha spiegato di vedere bene solo come centravanti, per il quale è arrivata la chiamata del Ks Cracovia, dove milita l'ex giallorosso Kamil Glik. I polacchi desiderano prenderlo in prestito ma il Benevento vuole cederlo solo a titolo definitivo, o al massimo inserendo un obbligo di riscatto vincolato. Da valutare la posizione di Karic, al quale verrà dato ancora un po' di tempo per essere inquadrato da Auteri, dopodiché può finire in lista di sbarco.

Alla luce del quadro che si sta configurando, se partono tre di questi quattro, si potrà pensare a innestare un nuovo centrocampista, con il club giallorosso che guarda a due profili attualmente in B e uno di C

Intanto, nella seduta di ieri è tornato in gruppo Hamza El Kaouakibi, che ha smaltito il problema al flessore e sarà a disposizione per il derby di lunedì con la Casertana. Presente anche Improta, che a fine gara a Francavilla aveva lamentato un dolore al nervo sciatico. Auteri ha fatto analizzare la partita di sabato scorso in video.