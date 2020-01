IL TABELLINO

Rieti

Casertana

Arbitro

Marcatori

Note

LA RIPRESA

GOL DEL RIETI

IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Casertana

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Novantuno giorni dopo l’ultima volta il Rieti ritrova il successo. E’ un gol di Russo al 16’ della ripresa a stendere la Casertana per 1-0 allo Scopigno. Primo successo per Beni sulla panchina amarantoceleste, ed è fondamentale per rientrare in zona playout in attesa del match di domani della Sicula Leonzio.(3-5-2): Merelli 7; Celli 6,5, Aquilanti 6,5, Granata 6 (46’ M.Esposito 6); Tiraferri 6,5, Serena 6,5, Zampa 6,5,Tirelli 6,5, Zanchi 6; Russo 7(84’ Beleck sv), De Sarlo 5,5(46’ De Paoli). A disp. Addario, Pegorin, Poddie, Del Regno, Bartolotta, Zona, Giordano, C. Esposito. All.: Beni 7.(3-5-2): Cerofolini 6, 5; Caldore 6 (70’ Cavallini sv), Silva 5, Petta 5,5; Adamo 5 (70’ Paparusso sv), D’Angelo 5,5, Santoro 5,5 (77’ Lezzi sv), Varesanovic 5,5 (58’ Starita 5,5), Zivkov 5; Castaldo 5,5, Floro Flores 5,5 (58’ Origlia 5,5). A disp. Crispino, Zivkovic, Rainone, Ciriello, Maese, Clemente, Ciardulli. All. Ginestra 5.: Galipò di Firenze 6,5 (Vitale- Ricciardi).: 61’ Russo (R).: ammoniti Santoro (C), Russo (R), Zampa (R), Zanchi (R), Tirelli (R).50'- Triplice fischio di Galipò: Rieti batte Casertana 1-048'- Tirelli perde il pallone e stende un avversario a centrocampo. Ammonito il capitano del Rieti45'- Assegnati 5' di recupero43'- Super occasione per la Casertana, super Merelli. Pallone basso di Starita per Castaldo, provvidenziale la risposta del portiere del Rieti38'- Altro cambio per il Rieti. Esce il man of the match, Russo, al suo posto Beleck32'- Ultimo cambio per la Casertana. Fuori Santoro, dentro Lezzi32'- Ancora grande risposta di Cerofolini sul destro dal limite di Serena. Il portiere della Casertana, in questo momento, sta tenendo in piedi i suoi30'- Grande calcio di punizione di Zampa: Cerofolini si supera in corner25'- Doppio cambio Casertana. Fuori Adamo, dentro Paparusso. Fuori anche anche Caldore, dentro Cavallini21'- Azione personale di Origlia che subisce fallo dal limite. Ammonito Zampa16'-. Conclusione di De Paoli, Cerofolini respinge centralmente, stavolta Russo spinge in rete13'- Doppio cambio Casertana. Fuori Floro Flores, dentro Origlia. Fuori anche Varesanovic, dentro Starita9'- Rieti pericoloso con una palla rubata da De Paoli sulla fascia. L'attaccante serve Russo, che sbaglia però il controllo in mezzo all'area8'- Ancora nessuna particolare emozione in questo avvio di secondo tempo. Pronto il primo cambio anche per la Casertana3'- Primo cartellino giallo per il Rieti: ammonito Russo, che ha sbracciato in un contrasto a centrocampo1'- Via alla ripresa. Doppio cambio per il Rieti. Fuori De Sarlo, dentro De Paoli, fuori anche Granata, al suo posto Mirko Esposito47'- Finisce dopo due minuti di recupero il primo tempo allo Scopigno. Rieti e Casertana vanno al riposo sullo 0-045'- Gol annullato al Rieti. Cross sul corner allungato sul secondo palo da un giocatore del Rieti: Russo la spinge dentro ma era oltre la linea dei difensori avversari43'- Ancora Tirelli pericoloso con una conclusione da fuori. Bella risposta di Cerofolini, che poi riesce anche ad anticipare De Sarlo sulla ribattuta. Corner per il Rieti42'- Ora buon calcio di punizione per il Rieti. Pallone posizionato quasi al vertice destro dell'area di rigore37'- Merelli super. Il portiere amarantoceleste respinge una conclusione potente e ravvicinata di Floro Flores in angolo. Bella parata35'- Nessuna delle due squadre riesce ad alzare il ritmo e le occasioni non arrivano30'- Continua a regnare l'equilibrio in questa fase del match. I ritmi sono bassi e le squadre ben messe in campo24'-Ora fase della gara di maggiore equilibrio e poche emozioni. Un paio di buone chance per parte18'- Adesso il Rieti sta crescendo. Buona trama amarantoceleste, Tirelli calcia dai limite e pallone alto di poco15'- Prima occasione per il Rieti. Controllo e destro dai venti metri di Russo, respinge Cerofolini. Sulla ribattuta Tirelli controlla male ed il pallone finisce sull'esterno della rete10'- Il Rieti non riesce ad innescare con efficacia Russo e De Sarlo davanti. Buon fraseggio della Casertana che trova varchi nella difesa amarantoceleste6'- Casertana vicina al vantaggio. Floro Flores si libera al limite e calcia con il destro, Merelli si allunga e tocca in corner5'- Meglio la Casertana in questo avvio. La squadra ospite gestisce pallone e gioco con personalità1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in maglia amarantoceleste, Casertana in completo bianco. Qualche minuto di ritardo per sistemare la rete della porta difesa da MerelliDopo le polemiche della settimana Cristian Esposito torna a disposizione, e si accomoda in panchina. Venendo alle formazioni, il Rieti schiera subito tra i pali Merelli, mentre nei tre di difesa torna titolare granata. Beni conferma quindi il 3-5-2, coppia d'attacco formata da Russo e De Sarlo, che torna titolare. La Casertana con Floro Flores titolare davanti,: Merelli, Celli, Aquilanti, Granata, Tiraferri, Zampa, Serena, Tirelli, Zanchi, Russo, De Sarlo. All. Beni: Cerofolini, Caldore, Santoro, Petta, D'Angelo, Castaldo, Zivkov, Adamo, Floro Flores, Varesanovic, Silva. All. Silva.: Galipò di Firenze (Vitale-Riccardi)