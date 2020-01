RIETI - Salvo clamorosi ripensamenti dell'ultim'ora, il calcio d'inizio di Rieti-Casertana, in programma domenica 26 gennaio allo stadio "Manlio Scopigno" verrà anticipato dalle 17,30 (orario originario) alle 14,30. C'è già l'accordo tra le due società, si attende solo l'ok della Lega che, solitamente, dinanzi alla disponibilità dei club non nega l'autorizzazione.



Ma prima di pensare alla sfida contro Castaldo e Floro Flores, il Rieti dovrà vedersela con la Ternana di Vantaggiato nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, in programma mercoledì sera al "Liberati" (ore 20,45).