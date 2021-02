La Turris interrompe il digiuno ed al Liguori – sotto di due reti – riprende il Bisceglie nei minuti finali. Primo tempo avaro di spunti e decisamente sottotono per i corallini, che vanno all’intervallo sotto di una rete; decisamente altra musica nella ripresa, con la Turris che cambia sistema di gioco e schiaccia i nerostellati nella propria metà campo, subendo però alla mezz’ora – dagli undici metri – il colpo del potenziale ko. Poi la gran giocata di Giannone che riapre i giochi, quindi la zampata finale di Persano che vale il definitivo 2-2.

La gara – Solito 3-5-2 per mister Fabiano, che in difesa recupera Di Nunzio e Lorenzini, entrambi al rientro dal turno di squalifica; in mediana – complici le defezioni di Tascone e Signorelli – parte di nuovo titolare il baby Carannante. In avanti, il rientrante Giannone a supporto dell’altro baby, Ventola.

La partita stenta a decollare, bloccata da una serie di errori in fase d’impostazione, da una parte come dall’altra. La prima incursione arriva al minuto 11: la innesca Da Dalt dalla destra per la testa di Ventola, che conclude però debolmente per le vie centrali. Al 20’ ci prova Giannone su sponda di Ventola, sfera di poco sopra il montante. Franco testa la soluzione dai 25 metri, velleitaria. Primo squillo Bisceglie con Giron, cui si oppone efficacemente Abagnale, deviando in corner. Il vantaggio nerostellato – corre il 27’ – proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina: svetta Cittadino, che di testa fa 1-0. Inconsistente la reazione della Turris.

Nella ripresa, subito un doppio cambio per i corallini: dentro Longo e Alma per Ventola e Lorenzini; Turris con 4-3-1-2. I padroni di casa crescono d’intensità ed avanzano progressivamente il proprio baricentro, chiudendo il Bisceglie nella propria metà campo. Quattro minuti e ci prova Longo di testa, divorando da posizione favorevole. Ancora Longo una manciata di minuti più tardi: il capitano aggancia in area e va al tiro da posizione defilata, trovando la decisiva opposizione di Russo. Si erge a protagonista l’estremo difensore ospite, che neutralizza poi due velenose conclusioni dal limite di Loreto e Romano. Alla mezz’ora la colossale ingenuità di Di Nunzio, che intercetta con la mano il cross del neo entrato Maimone, procurando il penalty poi realizzato da Cittadino per il 2-0 Bisceglie. Il raddoppio – che penalizza oltremodo i corallini – sembra chiudere definitivamente i giochi. Poi riaperti dalla bordata di Giannone del minuto 38 – nel frattempo dentro Esempio e Persano per Di Nunzio e Carannante –, che vale il 2-1 corallino: stavolta nulla può Russo. Abagnale tiene in gara i suoi neutralizzando la potente conclusione dalla distanza di Maimone. Poi, al minuto 46, il lancio di Franco a servire Persano, che aggancia ed insacca per il definitivo 2-2. Quindi la corsa verso la panchina per l’abbraccio collettivo al tecnico.

Le dichiarazioni - Nel post partita resta ancora in silenzio mister Fabiano. Analizza invece il match il presidente Antonio Colantonio. «Se mi aspettavo la reazione del secondo tempo? Di sicuro non mi aspettavo la Turris morta e senza motivazioni del primo tempo. La ripresa è stata invece da Turris. I ragazzi ci hanno messo intensità, voglia e cattiveria, contro un Bisceglie arrivato a Torre col coltello tra i denti. Bisogna avere la mentalità giusta».

Apre intanto alla possibilità di interventi sul mercato degli svincolati, il patron corallino. «La mancanza di Pandolfi? Intanto, se fosse rimasto con noi, da quel che leggo sarebbe comunque fuori per un infortunio. Ad ogni modo, la Turris sta continuando a lavorare per poter eventualmente attingere qualcosa (al mercato degli svincolati) e mettere a disposizione della squadra ulteriori soluzioni. La riforma playout? Indubbiamente ci fa comodo».

Quindi Mattia Persano. Sua la zampata del definitivo 2-2. «Sono state indubbiamente settimane difficili, che ci hanno consentito di capire dove e come lavorare per migliorare. Al netto delle difficoltà riscontrate, il gruppo è rimasto sempre unito. Siamo gli stessi dell’andata, al netto degli innesti di gennaio. Sappiamo di doverci lasciare alle spalle questa fase e credo che oggi sia arrivata una risposta importante dal campo, visto come si era messa la partita. Siamo sempre rimasti uniti, tappandoci le orecchie e rispondendo con un intenso lavoro quotidiano sul campo. Se pensiamo a noi, se mettiamo questa intensità, possiamo giocarcela. Il gol? Una liberazione. Ho avuto problemi fisici ma sto rientrando in condizione. È stato un bel momento per me e prima ancora per la squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA