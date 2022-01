Riparte la C, la Juve Stabia resta ferma al palo a Campobasso

Termina a reti inviolata la prima del 2022 della Juve Stabia, sul campo del Campobasso. Poche emozioni, una squadra ancora “work in progress” con una settimana di mercato che dovrebbe portare ancora diversi calciatori alla corte di Sottili per cercare di rientrare nella corsa play-off. Un primo tempo con zero tiri in porta da parte delle due squadre, nella ripresa si ravviva la sfida. Juve Stabia ad un passo dal possibile vantaggio in apertura, con un tiro di Eusepi che, a Zamarion battuto, si stampa sul palo. Nel finale sugli scudi i due portieri. Quello molisano sventa su Schiavi, e soprattutto su Evacuo (nel finale), Russo invece si supera du Candellori e Tenkorang nel forcing rossoblù, consentendo ai suoi un piccolo passo in classifica. Prossimo turno, il posticipo di lunedì 31, al Menti, con il Foggia di Zeman.