Juve Stabia: via Schiavi e Ceccarelli, entrano Berardocco e Mignanelli

Piccola rivoluzione, per certi versi annunciata, in casa Juve Stabia. Aspettando di capire se davvero sarà possibile riportare in gialloblù il bomber Eusepi, convincendo l’Alessandria, proprietaria del cartellino, i gialloblù cedono Schiavi alla Carrarese, da cui arriva, o meglio, ritorna Luca Berardocco, trasferitosi in toscana a gennaio scorso. L’esterno Ceccarelli rescinde con il club dei fratelli Langella, mentre dall’Avellino arriva l’esterno basso Daniele Mignanelli. Di seguito i comunicati del club: “La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘95, Nicolás Adrian Schiavi. A Nicolás, professionista esemplare, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro”.

“La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con l’attaccante, classe ‘92, Tommaso Ceccarelli. A Tommaso vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro”.

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Pescara, cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha vestito le maglie di Pisa, Como Calcio, Carrarese, Padova, Sambenedettese, FC Sudtirol, Crotone e Parma e vanta un’esperienza nella massima serie slovena con ND Gorica. Torna alla Juve Stabia dopo l’esperienza alla Carrarese. Queste le prime dichiarazioni: “Sono contento di essere tornato, Castellammare di Stabia mi era rimasta nel cuore. Sono pronto e mi rimetto a disposizione del mister e dei miei compagni. Non vedo l’ora di tornare a giocare allo stadio Romeo Menti. Forza Juve Stabia!”

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’US Avellino 1912, del difensore Daniele Mignanelli, classe ’93, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Cantù, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha vestito le maglie di Lecco, Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena. Queste le prime dichiarazioni: “Arrivo in piazza prestigiosa, sono felice di vestire la maglia della Juve Stabia e non vedo l’ora di cominciare la stagione con i miei nuovi compagni, mister e tifosi”.