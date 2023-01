Rivoluzione Turris: ecco Maldonado e Miceli, Contessa in prestito al Lecco

Dal Lecco arriva Luis Maldonado a titolo definitivo. Al club lombardo approda invece – con la formula del prestito – Francesco Ardizzone. Rivoluzione in mediana per la Turris, che ridisegna il reparto dopo i recenti innesti di Franco e Zampa. Ma le manovre di giornata non si esauriscono nello scambio lungo l’asse Torre del Greco-Lecco. Dalla Virtus Francavilla arriva infatti a titolo definitivo il difensore centrale Mirko Miceli, mentre rientra alla Sampdoria Luigi Aquino, approdato in estate a Torre del Greco con la formula del prestito.

Ecco Maldonado – Centrocampista centrale classe 1996, nato in Ecuador ma ormai trapiantato in Italia, Maldonado ha esordito in C con l’Arzignano, poi le esperienze di Catania e Catanzaro. Questa estate in trasferimento al Lecco, adesso la nuova esperienza al sud in maglia corallina (indosserà la numero 24). «Contento di essere qui. Non ho esitato un attimo quando un attimo quando è arrivata la telefonata del direttore: ad inizio stagione avevo deciso di avvicinarmi a casa dopo la nascita di mio figlio ma il sogno era un giorno poter tornare a giocare al sud. Perciò, non appena si è data questa possibilità, l’abbiamo colta al volo. Obiettivo? Fare un buon girone di ritorno anche grazie al sostegno dei nostri tifosi».

Perno in difesa – Dalla Virtus Francavilla arriva il classe 1991 Mirko Miceli. Per lui un’esperienza all’estero con il Royale Union Saint-Gilloise, poi – in Italia – Alessandria, Carrarese, Vallee D’Aoste Saint Christophe, Olbia, Viterbese, Sambenedettese, Avellino e- appunto – Virtus Francavilla. «La Turris mi ha cercato con più insistenza rispetto ad altre squadre. Arrivo in una squadra forte, questa sfida mi ha affascinato fin da subito. Spero di rendere felici i tifosi. Voglio dare una mano alla squadra per venire fuori da una situazione un po’ delicata. Speriamo di renderli orgogliosi di noi».