Recuperare un elemento alla volta, con attenzione, cura e con il giusto tempo, senza corse che potrebbero complicare i piani, ma neanche con troppa calma.

Michele Pazienza sa che in questo momento il suo Avellino è una "creatura" delicata e complicata che va maneggiata con particolare riguardo. Nel freddo e piovoso pomeriggio di ieri però un raggio di sole, al Partenio Lombardi, è comunque arrivato.

APPROFONDIMENTI Il Sorrento vince anche a Latina e lascia la zona play out Scontri Casertana-Foggia, risultato omologato, rischio maxi multa e squalifica Il Giugliano vede i play off, ma Bertotto predica umiltà: «Niente cali di concentrazione, possiamo migliorare»

Un ritorno inaspettato ma importantissimo: quello di Raffaele Russo che ha lavorato di nuovo insieme ai compagni. Inaspettato perché lo stesso tecnico, una decina di giorni fa, aveva spiegato che i tempi del suo recupero si sarebbero potuti allungare. Si sarebbero appunto, ma alla fine le terapie ed il ciclo di allenamenti ad hoc hanno dato il loro effetto.

Per Russo il 2023 non è stato un anno da ricordare: l'infortunio al ginocchio sinistro, ad aprile, che fa crack, l'operazione e poi la lunga riabilitazione.

In campo si è rivisto prima con la Primavera, poi con la prima squadra solo per 45 minuti in Coppa Italia con il Foggia, ancora zero in campionato vista la ricaduta delle scorse settimane. Ora però l'attaccante, seconda punta o trequartista all'occorrenza e dunque capace di accontentare Pazienza a seconda delle richieste, sta meglio e potrebbe (il condizionale è d'obbligo visto che è mercoledì ndr) essere nella lista dei convocati per Benevento.

Stesso discorso per Lorenzo Sgarbi: vero, ieri non si è visto sul terreno di gioco, ma solo perché sta sistemando del tutto il tutore alla mano destra post operazione, nelle prossime ore, come ha fatto intendere anche dalla ultima storia Instagram, sarà di nuovo con i compagni.

Difficile che sia impiegato dall'inizio possibile vederlo a gara in corso. La sua assenza pesa eccome, per qualità, quantità, tecnica, numero di assist (5) e gol (6) è difficile non affermare che con lui in campo l'Avellino è più imprevedibile e forte.

Seppure in un clima di concentrazione e serietà, con un Pazienza sul pezzo ma pensieroso, altri segnali positivi sono arrivati dalla seduta.

Per esempio che Benedetti, Tito, Cionek e Rigione spingono per recuperare totalmente, animati dalla consapevolezza che il loro apporto serve eccome.

Corsa a parte per Mulè che la carretta nell'ultimo mese e mezzo l'ha tirata, per Varela e Ricciardi invece differenziato in palestra perché affaticati.

La scintilla nella testa deve riaccendersi invece per Marconi e Patierno, appannati con la Turris, capaci di sbagliare di tutto e di più e per questo mentalmente giù.

Nanu Galderisi è uno che di gol se ne intende. «Seguo l'Avellino sempre con affetto e attenzione e devo dire che con la Turris c'è stata, purtroppo spiega l'allenatore una componente di sfortuna, frutto anche di un momento negativo. A me la coppia Marconi Patierno piace e sono certo che farà buone cose. Da ex bomber però penso che è fondamentale la serietà mentale, la determinazione, la cattiveria con la quale ci si allena ogni giorno. Quella ti porta ad un cambio di percorso, ad una prestazione importante e fruttuosa in termini di punti. Questo è l'unico consiglio che vorrei dare ad entrambi».

Per Galderisi il campionato è molto equilibrato.

«Non mi aspettavo assolutamente le sorprese Picerno e Juve Stabia che stanno giocando un bel calcio e meritando in pieno la classifica che hanno. E' un girone aperto e divertente, con tanti club, oltre Avellino e Benevento ci metto Crotone, Casertana e Catania, ma anche Foggia».

Il derby arriva al momento giusto? «Ottimo direi. Affrontare avversari forti, in un clima particolare e di rivalità, può essere per l'Avellino, la migliore ricetta conclude Galderisi - per superare questa leggera influenza, mettiamola così, che l'ha bloccata in un momento di ottimi risultati e di idee di gioco molto interessanti e moderne».