A fine agosto scorso sembrava destinato a lasciare la Cavese, così come era capitato qualche giorno prima al centravanti Nando Sforzini. Oggi arriva invece la notizia del prolungamento del contratto per Miguel Angel Sainz Maza. L'attaccante esterno ex Foggia vestirà il biancoblu fino al 2021, guadagnandosi dunque la conferma a suon di prestazioni positive nell'ultimo scorcio di stagione.



Intanto, all'orizzonte c'è il recupero del turno saltato per sciopero a dicembre. La Cavese renderà visita a un Picerno che ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. Sasà Campilongo ritrova Polito, reduce da squalifica, ma deve comunque fare i conti con una lunga lista di assenti.



Contro i lucani mancheranno per problemi fisici i vari Kucich, Addessi, Castagna e D’Ignazio, quest'ultimo costretto a casa dai malanni di stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA