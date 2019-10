© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si completa, dopo alcune settimane dall'avvicendamento in panchina tra Moriero e Campilongo, la rivoluzione tecnica in casa Cavese . Il presidenteha esonerato il direttore sportivo, giunto la scorsa estate dopo le esperienze da pari ruolo al Messina e alla Sambenedettese.All'incarico è stato promosso, già club manager biancoblu, che nelle ultime tre stagioni aveva diretto il settore giovanile della Paganese.Intanto la Lega di Serie C ha reso noto che per il prossimo turno didi categoria gli aquilotti scenderanno in campo il prossimo 6 novembre alle 20.30, al Partenio-Lombardi contro l'Avellino.