Priorità ai trequartisti. Difesa a quattro e centrocampo a tre saranno i punti fermi del nuovo Avellino. L'attacco muterà struttura in base all'avversario di turno e all'occorrenza, dall'inizio o a gara in corso. Il solco tattico lungo il quale Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano costruiranno la squadra biancoverde formato 2023/2024 è tracciato.

APPROFONDIMENTI Giugliano, la Lega: lavori nello stadio ok. Ma ora serve il via libera della commissione di vigilanza Juve Stabia: ufficiale l'addio a Di Bari e Novellino. Nuovo corso per il club dei fratelli Langella Juve Stabia, inizia la stagione: vertice con Novellino e Di Bari

Inverosimile, infatti, che una stagione d'assalto per riscattarsi possa avere nel 3-5-2 (alias 5-3-2) sia l'indirizzo tattico di partenza sia di alternativa.

Il 5-3-2 è per definizione un assetto più gettonato da chi ha o si pone la priorità di non prenderle anziché darle; da chi predilige colpire di rimessa piuttosto che puntare a fare la partita sviluppando un calcio propositivo. Un sistema di gioco speculativo con i quinti di centrocampo che, di norma, hanno una maggior attitudine alla fase di non possesso che a quella di spinta.

Rastelli lo ha sì privilegiato a inizio carriera, il 3-5-2, ma da tempo lo ha messo in secondo piano preferendo adottare quel 4-3-1-2 affinato proprio con l'Avellino: dai tempi nella promozione in B nel 2013 con l'intuizione di posizionare De Angelis dietro a Castaldo, Zigoni e Biancolino, passando per la seconda parte dell'annata 2013/2014 quando collocò Ciano alle spalle di Castaldo e Galabinov, fino ad arrivare a sfiorare la A nel 2015 affidandosi all'imprevedibilità di Sbaffo a supporto di Castaldo, Trotta o Comi. Filo conduttore? La qualità degli interpreti chiamati a fungere da raccordo tra mediana e reparto avanzato.

Certo, non è il modulo a fare la differenza ma come lo si interpreta, però, delle precise coordinate di partenza vanno date e possibilmente non cambiate così come gli allenatori che le suggeriscono. Negli ultimi anni i D'Agostino hanno imparato a loro spese quanto non credere fino in fondo in chi si sceglie, così come la mancanza di idee chiare dal principio da parte dei responsabili dell'area tecnica e dei mister, possano tradursi in esborsi extra e accumulo di elementi in esubero. Non resta che voltare pagina e non ripetere gli errori commessi.

Stasera arriva Perinetti, domani firmerà e quello del trequartista, o meglio dei trequartisti da ingaggiare sarà, a rigor di logica, uno degli argomenti su cui si confronterà nel corso della call con Rastelli perché, rosa alla mano, è evidente la mancanza nell'Avellino di giocatori con simili caratteristiche.

Una lacuna evidente anche agli occhi di Cristoforo Barbato, responsabile dell'area scouting del settore giovanile della Salernitana, costantemente in viaggio alla ricerca di nuovi talenti e con l'occhio abituato alla valutazione delle peculiarità dei calciatori: «Se Rastelli dovesse chiedere di giocare con uno o più trequartisti sarà fondamentale non adattare nessuno al ruolo ma operare innesti mirati. Un trequartista puro deve essere sia tecnicamente sia fisicamente molto dotato. Rapido, bravo negli smarcamenti e a trovare spazi dove gli spazi si restringono, a saltare l'uomo e nello stretto. Capacità cognitive di livello superiore sono essenziali per un trequartista che possa reputarsi tale ed è per questo che più si scende di categoria e meno se ne trovano».

Come nell'Avellino attuale: «C'è solo Kanoute che può sacrificarsi in coppia con un compagno sulla trequarti, ma, per me, non va considerato un trequartista. Idem Trotta. Marcello sa rendersi pericoloso rientrando sul sinistro e calciando ma, a mio avviso, ha fatto vedere il meglio di sé in un attacco a due, al fianco o leggermente più indietro rispetto a una prima punta di movimento alla Castaldo. Trotta lo vedrei bene vicino a Marconi, che non è una punta statica e aggredisce lo spazio».

Il casting è aperto. Sarebbe Marco Spina del Gubbio, scoperto da Condò alla Vibonese, uno dei primi profili da appuntare sul taccuino. Deve continuare a crescere ma ha buoni numeri ed è versatile. In Umbria il brevilineo mancino classe 2000 è stato impiegato da Braglia come seconda punta, esterno d'attacco e mezza punta.